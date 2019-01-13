В Сирии откроют первую модульную школу для изучения русского языка

Такое грамотное во всех смыслах сооружение - проект Императорского православного палестинского общества (ИППО). Собранные под ключ модули сейчас находятся на стадии отправки. Специалисты планируют доставить их морем на специально зафрахтованном танкере. А первых учеников школа примет уже в сентябре этого года.
Место, где будет стоять школа, выделил лично президент Сирии Башар Асад, который следит за тем, как реализуется этот проект.
В свою очередь руководитель Русского центра фонда "Русский мир" в Дамаске Светлана Родыгина сообщила, что Министерство просвещения Сирии координирует действия с ИППО, и сейчас идет процесс согласования проекта.
Немаловажно, что кроме школы в Сирию также планируется доставить модульный медицинский пункт.
По словам представителя ИППО, здания-конструкторы, в которых можно будет изучать русский язык и познавать российскую культуру, также планируется открыть в Ливане.