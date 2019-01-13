Под занавес Года Петипа свое приношение к его 200-летию сделал Детский музыкальный театр имени Сац.

Несколько десятилетий назад увидеть в Москве "Спящую красавицу" можно было только в Большом театре - этот балет символизирует всю роскошь имперского балета. В оригинальной постановке в одном Крестьянском вальсе было занято 64 танцовщика, на свадебном балу принцесса и принц были окружены сотней придворных.

Но сегодня "Спящая красавица" появляется на самых неожиданных сценах. Театр имени Сац - одна из них. И то, что выбор был беспроигрышным, показала премьерная серия: зал был полон и, казалось, рисковал лопнуть от желающих забить даже проходы.

Взявшись за постановку, театр явно отдавал себе отчет, насколько компромиссным будет существование прекрасной принцессы из мира Людовика XIV в сером советском бетоне, каким является его здание. Оформить балет был приглашен Вячеслав Окунев, в своих лучших спектаклях умеющий превратить даже топорную синтетику в парчу и шелка. Дирижер Алевтина Иоффе смогла добиться от оркестра того, чтобы Чайковский звучал пусть не полнокровно, но динамично и деликатно по отношению к хореографии.

Самая сложная задача досталась хореографу Кириллу Симонову. Он значительно сократил неспешно развертывающуюся сказку до масштабов поста в соцсетях - вместо четырех часов эта "Спящая" укладывается в два с половиной. Она почти не останавливается на отвлеченные танцы, и несется галопом, пересказывая сюжет, но пересказывая его настолько четко, что можно обойтись без чтения либретто. Симонов самостоятельно ставит драматургически ключевые Крестьянский вальс (он обходится всего 14 танцовщицами), дуэт-встречу принца Дезире и принцессы Авроры в сцене видений (используя музыкальный антракт) и пантомимную сцену Авроры после пробуждения. Хореографическая одаренность постановщика отличается от мощного гения Петипа, но Симонов демонстрирует понимание классического стиля. Его номера подчеркивают и достоинства ведущих исполнителей - Анны Марковой, проходящей путь от стилистической глухоты и борьбы с техническими проблемами первого акта к почти ликующей свободе третьего, и Ивана Титова, на которого партия села как влитая. Остается жалеть, что Симонов не решился на авторскую "Спящую красавицу". Тогда хореографии Петипа не пришлось бы строить гримасы исполнителям, а принцу и принцессе праздновать свадьбу в огромном дворце, лишенном придворных.