Новости

В аэропорту Шереметьево назвали причину выезда самолета за ВВП 21:55
В Сызрани школьник избил учительницу до сотрясения мозга 20:57
Актриса из "Отверженных" бросила "Робба Старка" 20:55
Marvel и Disney снимут супергеройский сериал о жене Тора 20:35
Сценарист анонсировал продолжение "Социальной сети" Дэвида Финчера 20:16
Мартин Скорсезе снимает фильм о Бобе Дилане 20:02
На Netflix подали в суд из-за "Брандашмыга" 19:55
Озвучены версии ЧП с Boeing в аэропорту Шереметьево 19:52
Умер режиссер фильма "Уходя, оглянись" Евгений Радомысленский 19:42
Аль Пачино сыграет охотника на нацистов в сериале автора "Прочь" 19:33
СМИ: Болтон подавал прошение в Пентагон об ударе по Ирану 19:32
Звезда "Мстителей" Бри Ларсон бросила жениха-рокера 19:19
Skoda Octavia за 250 000 рублей: как выбрать беспроблемный автомобиль 19:15
Умерла любимая актриса Японии Эцуко Итихара 19:09
Видео: операторы назвали сто лучших фильмов ХХ века 18:59
Пассажиры выкатившегося за пределы ВПП самолета вылетят в Прагу вечером 18:58
Польша построит искусственный остров в Калининградском заливе 18:43
Нелегальный пассажир пробрался на борт самолета 18:40
Максим Галкин "наехал" на внука Аллы Пугачевой 17:59
В Шереметьеве открыли полосу после ЧП с самолетом 17:55
У актера Стива Бушеми умерла жена 17:41
Рогозин поручил ускорить анализ данных со "Спектра-Р" 17:38
Рудковская прокомментировала госпитализацию Плющенко 17:22
В аэропорту Шереметьево задержаны почти 30 рейсов 17:14
В МГУ им. Ломоносова появятся новые магистерские программы 17:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
Опрос: Сколько вы готовы потратить на летний отдых в России
Опрос: Сколько вы готовы потратить на летний отдых в России
13.01.2019 20:59
Рубрика: Культура

Сказка компромиссов

"Спящая красавица" в театре имени Сац
Текст: Анна Галайда
Российская газета - Федеральный выпуск №7763 (5)
Под занавес Года Петипа свое приношение к его 200-летию сделал Детский музыкальный театр имени Сац.
Сегодня "Спящая красавица" появляется на самых неожиданных сценах. Фото: Пресс-служба театра Натальи Сац Сегодня "Спящая красавица" появляется на самых неожиданных сценах. Фото: Пресс-служба театра Натальи Сац
Сегодня "Спящая красавица" появляется на самых неожиданных сценах. Фото: Пресс-служба театра Натальи Сац

Несколько десятилетий назад увидеть в Москве "Спящую красавицу" можно было только в Большом театре - этот балет символизирует всю роскошь имперского балета. В оригинальной постановке в одном Крестьянском вальсе было занято 64 танцовщика, на свадебном балу принцесса и принц были окружены сотней придворных.

Но сегодня "Спящая красавица" появляется на самых неожиданных сценах. Театр имени Сац - одна из них. И то, что выбор был беспроигрышным, показала премьерная серия: зал был полон и, казалось, рисковал лопнуть от желающих забить даже проходы.

Фото: Ольга Керелюк
Обозреватель "РГ" рассказал о главных балетных событиях 2018 года

Взявшись за постановку, театр явно отдавал себе отчет, насколько компромиссным будет существование прекрасной принцессы из мира Людовика XIV в сером советском бетоне, каким является его здание. Оформить балет был приглашен Вячеслав Окунев, в своих лучших спектаклях умеющий превратить даже топорную синтетику в парчу и шелка. Дирижер Алевтина Иоффе смогла добиться от оркестра того, чтобы Чайковский звучал пусть не полнокровно, но динамично и деликатно по отношению к хореографии.

Самая сложная задача досталась хореографу Кириллу Симонову. Он значительно сократил неспешно развертывающуюся сказку до масштабов поста в соцсетях - вместо четырех часов эта "Спящая" укладывается в два с половиной. Она почти не останавливается на отвлеченные танцы, и несется галопом, пересказывая сюжет, но пересказывая его настолько четко, что можно обойтись без чтения либретто. Симонов самостоятельно ставит драматургически ключевые Крестьянский вальс (он обходится всего 14 танцовщицами), дуэт-встречу принца Дезире и принцессы Авроры в сцене видений (используя музыкальный антракт) и пантомимную сцену Авроры после пробуждения. Хореографическая одаренность постановщика отличается от мощного гения Петипа, но Симонов демонстрирует понимание классического стиля. Его номера подчеркивают и достоинства ведущих исполнителей - Анны Марковой, проходящей путь от стилистической глухоты и борьбы с техническими проблемами первого акта к почти ликующей свободе третьего, и Ивана Титова, на которого партия села как влитая. Остается жалеть, что Симонов не решился на авторскую "Спящую красавицу". Тогда хореографии Петипа не пришлось бы строить гримасы исполнителям, а принцу и принцессе праздновать свадьбу в огромном дворце, лишенном придворных.

Культура Театр Танец Театральный сезон 2018-2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В аэропорту Шереметьево назвали причину выезда самолета за ВВП
МИД РФ удивился нежеланию Токио общаться с прессой после брифинга
Число жертв взрыва в Париже увеличилось до четырех
В Госдуме объяснили идею провести слушания по встречам Путина и Трампа
Израиль признал атаки на цели в Сирии в течение последних двух суток