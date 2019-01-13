В Ватикане создали сборную по легкой атлетике

Новости

Видео: Москвич угнал свою машину с эвакуатора 23:37
Актера и педагога Радомысленского похоронят на Троекуровском кладбище 22:23
В Польше предложили ограничить использование продукции компании Huawei 22:14
Под Тверью трактор провалился под лед, два человека погибли 22:14
Владелец пекарни в Париже: Все оборудование было электрическим 22:06
В аэропорту Шереметьево назвали причину выезда самолета за ВПП 21:55
В Сызрани школьник избил учительницу до сотрясения мозга 20:57
Актриса из "Отверженных" бросила "Робба Старка" 20:55
Marvel и Disney снимут супергеройский сериал о жене Тора 20:35
Сценарист анонсировал продолжение "Социальной сети" Дэвида Финчера 20:16
Мартин Скорсезе снимает фильм о Бобе Дилане 20:02
На Netflix подали в суд из-за "Брандашмыга" 19:55
Озвучены версии ЧП с Boeing в аэропорту Шереметьево 19:52
Умер режиссер фильма "Уходя, оглянись" Евгений Радомысленский 19:42
Аль Пачино сыграет охотника на нацистов в сериале автора "Прочь" 19:33
СМИ: Болтон подавал прошение в Пентагон об ударе по Ирану 19:32
Звезда "Мстителей" Бри Ларсон бросила жениха-рокера 19:19
Skoda Octavia за 250 000 рублей: как выбрать беспроблемный автомобиль 19:15
Умерла любимая актриса Японии Эцуко Итихара 19:09
Видео: операторы назвали сто лучших фильмов ХХ века 18:59
Пассажиры выкатившегося за пределы ВПП самолета вылетят в Прагу вечером 18:58
Польша построит искусственный остров в Калининградском заливе 18:43
Нелегальный пассажир пробрался на борт самолета 18:40
Максим Галкин "наехал" на внука Аллы Пугачевой 17:59
В Шереметьеве открыли полосу после ЧП с самолетом 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
Опрос: Сколько вы готовы потратить на летний отдых в России
Опрос: Сколько вы готовы потратить на летний отдых в России
13.01.2019 22:13
Рубрика: Спорт

Монахини в бегах

В Ватикане создали сборную по легкой атлетике
Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск №7763 (5)
В Святом Престоле появилась собственная команда по легкой атлетике - первая официальная спортивная ассоциация города-государства под названием "Атлетика Ватикана".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Накануне Ватикан подписал соглашение с Олимпийским комитетом Италии, что позволило его команде присоединиться к итальянской ассоциации легкой атлетики. В команду, общее количество участников которой составляет сейчас шестьдесят человек, вошли монахини, священнослужители, профессор, работающий в Ватиканской апостольской библиотеке, члены Швейцарской гвардии, музейные работники, аптекари, пожарные, плотники и другие сотрудники Ватикана. На презентации новоиспеченные члены сборной присутствовали в темно-синих спортивных костюмах с изображением ватиканского герба.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Ласицкене и Шубенков названы лучшими спортсменами года по версии ВФЛА

В ассоциацию могут входить только сотрудники Ватикана, а также их ближайшие родственники - родители и дети. При этом никаких ограничений по возрасту нет. Самому младшему члену команды - 19 лет, самому старшему - 62 года. Руководить работой спортивного подразделения Ватикана доверено заместителю секретаря Папского совета по культуре монсеньору Мельхиору Хосе Санчесу.

В последние годы Ватикан поступательно формировал неофициальные футбольные команды и сборную по крикету, которые помогли наладить отношения с англиканской церковью посредством ежегодных туров по Британии. Инициаторы идеи создания сборной по легкой атлетике хотят использовать спорт как инструмент для поддержания диалога, мира и солидарности, а также для борьбы с расизмом и насилием. "Мы не просто бегаем, наша задача еще и нести Евангелие", - подчеркнул президент "Атлетики Ватикана" монсеньор Санчес.

Уже скоро состоится первое официальное соревнование с участием легкоатлетов Ватикана, 20 января они стартуют на 10-километровой беговой дистанции в Риме. Спортсмены также рассчитывают в обозримом будущем выступить на различных международных стартах - Играх малых стран Европы и Средиземноморских играх. В ближайших планах сборной Ватикана также стать членом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) и реализовать главную мечту - увидеть флаг Святого Престола на открытии Олимпийских игр.

Спорт Виды спорта Легкая атлетика В мире Европа Ватикан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В аэропорту Шереметьево назвали причину выезда самолета за ВПП
МИД РФ удивился нежеланию Токио общаться с прессой после брифинга
Число жертв взрыва в Париже увеличилось до четырех
В Госдуме объяснили идею провести слушания по встречам Путина и Трампа
Израиль признал атаки на цели в Сирии в течение последних двух суток