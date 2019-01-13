В Ватикане создали сборную по легкой атлетике

В Святом Престоле появилась собственная команда по легкой атлетике - первая официальная спортивная ассоциация города-государства под названием "Атлетика Ватикана".

Накануне Ватикан подписал соглашение с Олимпийским комитетом Италии, что позволило его команде присоединиться к итальянской ассоциации легкой атлетики. В команду, общее количество участников которой составляет сейчас шестьдесят человек, вошли монахини, священнослужители, профессор, работающий в Ватиканской апостольской библиотеке, члены Швейцарской гвардии, музейные работники, аптекари, пожарные, плотники и другие сотрудники Ватикана. На презентации новоиспеченные члены сборной присутствовали в темно-синих спортивных костюмах с изображением ватиканского герба.

В ассоциацию могут входить только сотрудники Ватикана, а также их ближайшие родственники - родители и дети. При этом никаких ограничений по возрасту нет. Самому младшему члену команды - 19 лет, самому старшему - 62 года. Руководить работой спортивного подразделения Ватикана доверено заместителю секретаря Папского совета по культуре монсеньору Мельхиору Хосе Санчесу.

В последние годы Ватикан поступательно формировал неофициальные футбольные команды и сборную по крикету, которые помогли наладить отношения с англиканской церковью посредством ежегодных туров по Британии. Инициаторы идеи создания сборной по легкой атлетике хотят использовать спорт как инструмент для поддержания диалога, мира и солидарности, а также для борьбы с расизмом и насилием. "Мы не просто бегаем, наша задача еще и нести Евангелие", - подчеркнул президент "Атлетики Ватикана" монсеньор Санчес.

Уже скоро состоится первое официальное соревнование с участием легкоатлетов Ватикана, 20 января они стартуют на 10-километровой беговой дистанции в Риме. Спортсмены также рассчитывают в обозримом будущем выступить на различных международных стартах - Играх малых стран Европы и Средиземноморских играх. В ближайших планах сборной Ватикана также стать членом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) и реализовать главную мечту - увидеть флаг Святого Престола на открытии Олимпийских игр.