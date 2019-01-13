Видео: В пляжном клубе в Перу прогремел мощный взрыв

В Сети появились видеокадры мощного взрыва, прогремевшего в здании пляжного клуба "Лас-Пальмас" в перуанской провинции Каньете.

Как сообщает газета El Comercio, сотрудники экстренной службы получили сообщение о происшествии 12 января в 21:17 по местному времени ( 13 января в 05:17 мск, - прим. "РГ").

По данным местных служб безопасности, недалеко от клуба были обнаружены два газовых баллона. В результате сильной вспышки стекла здания были полностью выбиты.

"У некоторых людей незначительные травмы, - следует из официального сообщения служб безопасности Перу. - Ситуация под контролем".

По предварительной информации, в результате инцидента несколько человек получили незначительные травмы.

В настоящее время на месте ЧП работают пожарные и спасательные службы. Подробности инцидента выясняются.