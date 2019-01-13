ВВС Израиля нанесли удары по двум подземным объектам ХАМАС

В воскресенье истребители ВВС Израиля нанесли удар по двум подземным объектам ХАМАС в секторе Газа. Это было сделано в ответ на ракетный обстрел территории еврейского государства.

По данным израильских военных, движение ХАМАС несет ответственность за все события, источником которых является сектора Газа, пишет ТАСС.

В субботу вечером запущенная из палестинского приморского анклава ракета разорвалась в незаселенной местности на юге Израиля. Пострадавших нет. Пресс-служба армии сообщила, что сирены воздушной тревоги сработали в граничащих с палестинским анклавом двух региональных советах.