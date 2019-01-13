Законопроект о выходе США из ООН не будет иметь последствий

Новости

В аэропорту Шереметьево назвали причину выезда самолета за ВВП 21:55
В Сызрани школьник избил учительницу до сотрясения мозга 20:57
Актриса из "Отверженных" бросила "Робба Старка" 20:55
Marvel и Disney снимут супергеройский сериал о жене Тора 20:35
Сценарист анонсировал продолжение "Социальной сети" Дэвида Финчера 20:16
Мартин Скорсезе снимает фильм о Бобе Дилане 20:02
На Netflix подали в суд из-за "Брандашмыга" 19:55
Озвучены версии ЧП с Boeing в аэропорту Шереметьево 19:52
Умер режиссер фильма "Уходя, оглянись" Евгений Радомысленский 19:42
Аль Пачино сыграет охотника на нацистов в сериале автора "Прочь" 19:33
СМИ: Болтон подавал прошение в Пентагон об ударе по Ирану 19:32
Звезда "Мстителей" Бри Ларсон бросила жениха-рокера 19:19
Skoda Octavia за 250 000 рублей: как выбрать беспроблемный автомобиль 19:15
Умерла любимая актриса Японии Эцуко Итихара 19:09
Видео: операторы назвали сто лучших фильмов ХХ века 18:59
Пассажиры выкатившегося за пределы ВПП самолета вылетят в Прагу вечером 18:58
Польша построит искусственный остров в Калининградском заливе 18:43
Нелегальный пассажир пробрался на борт самолета 18:40
Максим Галкин "наехал" на внука Аллы Пугачевой 17:59
В Шереметьеве открыли полосу после ЧП с самолетом 17:55
У актера Стива Бушеми умерла жена 17:41
Рогозин поручил ускорить анализ данных со "Спектра-Р" 17:38
Рудковская прокомментировала госпитализацию Плющенко 17:22
В аэропорту Шереметьево задержаны почти 30 рейсов 17:14
В МГУ им. Ломоносова появятся новые магистерские программы 17:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
Опрос: Сколько вы готовы потратить на летний отдых в России
Опрос: Сколько вы готовы потратить на летний отдых в России
13.01.2019 20:33
Рубрика: В мире

Холостой выстрел

Законопроект о выходе США из ООН не будет иметь последствий
Текст: Евгений Шестаков
Российская газета - Федеральный выпуск №7763 (5)
Законопроект о выходе США из ООН, который внес в конгресс член палаты представителей республиканец Майк Роджерс, не имеет будущего. Действия Роджерса и его сторонников не более чем пиар-ход, ловля рыбки в мутной воде на фоне охватившего страну шатдауна и затянувшейся перепалки президента со своими оппонентами

Действия Роджерса и его сторонников не более чем пиар-ход, ловля рыбки в мутной воде на фоне охватившего страну шатдауна и затянувшейся перепалки президента со своими оппонентами. Впрочем, с формальной точки зрения, высказанная Роджерсом инициатива созвучна тому, о чем неоднократно публично рассуждал глава Белого дома - по его мнению, ООН действует неэффективно, а бюджет организации раздут. Однако вопрос о выходе из международной организации Трамп, по крайней мере на данном этапе, не ставил - до сих пор США использовали ооновскую площадку для продвижения своих интересов и объединения союзников. В 2017 году Роджерс уже пытался провести через конгресс аналогичный нынешнему по смыслу законопроект по ооновской проблематике, но потерпел сокрушительное поражение - документ не одобрил комитет палаты представителей по иностранным делам. Такая же судьба с высокой вероятностью ждет и новый план республиканца.

Фото: Михаил Тургиев/РИА Новости
В США шатдаун побил исторический рекорд

Тем не менее тенденция налицо: Белый дом не прочь избавить себя от обременительного участия в международных структурах, где американцы, в силу различных причин, не могут доминировать. Выход из ЮНЕСКО, который госдепартамент США объяснил "антиизраильской предвзятостью", и из Совета ООН по правам человека, по той же причине, демонстрируют готовность Вашингтона решительно расставаться с организациями, критикующими американскую политику. Однако это прощание с "непрофильными", по мнению Белого дома, активами не означает наличия у администрации Трампа планов разрушить до основания все без исключения структуры, созданные после Второй мировой войны для сохранения международной стабильности. А стремление Трампа переформатировать эти организации в американских интересах с тем, чтобы каждый потраченный на их содержание доллар работал на Соединенные Штаты, не тождественно курсу на самоизоляцию Америки, который продвигает сенатор Роджерс.

Белый дом не прочь избавить себя от обременительного участия в международных структурах

Тем не менее воспринимать законодательную инициативу Роджерса по выходу США из ООН как целиком и полностью маргинальную идею также не стоит. Нельзя исключать, что речь идет о "вбросе" с целью оказать косвенное давление на Совбез ООН и проверить реакцию на возможный в перспективе американский демарш со стороны международного сообщества. В последнее время Белый дом неоднократно применял экономический и геополитический шантаж для продвижения своих инициатив. Один из последних примеров - письма посла США в Германии, адресованные немецким компаниям, участвующим в проекте "Северный поток-2". В них дипломат открыто угрожал бизнесменам санкциями, если те не откажутся от строительства газопровода. Только после того, как МИД ФРГ назвал действия американского посла элементарно не соответствующими дипломатическим традициям, тот поумерил свою "разъяснительную" работу.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В аэропорту Шереметьево назвали причину выезда самолета за ВВП
МИД РФ удивился нежеланию Токио общаться с прессой после брифинга
Число жертв взрыва в Париже увеличилось до четырех
В Госдуме объяснили идею провести слушания по встречам Путина и Трампа
Израиль признал атаки на цели в Сирии в течение последних двух суток