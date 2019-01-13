Законопроект о выходе США из ООН не будет иметь последствий

Законопроект о выходе США из ООН, который внес в конгресс член палаты представителей республиканец Майк Роджерс, не имеет будущего. Действия Роджерса и его сторонников не более чем пиар-ход, ловля рыбки в мутной воде на фоне охватившего страну шатдауна и затянувшейся перепалки президента со своими оппонентами

Действия Роджерса и его сторонников не более чем пиар-ход, ловля рыбки в мутной воде на фоне охватившего страну шатдауна и затянувшейся перепалки президента со своими оппонентами. Впрочем, с формальной точки зрения, высказанная Роджерсом инициатива созвучна тому, о чем неоднократно публично рассуждал глава Белого дома - по его мнению, ООН действует неэффективно, а бюджет организации раздут. Однако вопрос о выходе из международной организации Трамп, по крайней мере на данном этапе, не ставил - до сих пор США использовали ооновскую площадку для продвижения своих интересов и объединения союзников. В 2017 году Роджерс уже пытался провести через конгресс аналогичный нынешнему по смыслу законопроект по ооновской проблематике, но потерпел сокрушительное поражение - документ не одобрил комитет палаты представителей по иностранным делам. Такая же судьба с высокой вероятностью ждет и новый план республиканца.

Тем не менее тенденция налицо: Белый дом не прочь избавить себя от обременительного участия в международных структурах, где американцы, в силу различных причин, не могут доминировать. Выход из ЮНЕСКО, который госдепартамент США объяснил "антиизраильской предвзятостью", и из Совета ООН по правам человека, по той же причине, демонстрируют готовность Вашингтона решительно расставаться с организациями, критикующими американскую политику. Однако это прощание с "непрофильными", по мнению Белого дома, активами не означает наличия у администрации Трампа планов разрушить до основания все без исключения структуры, созданные после Второй мировой войны для сохранения международной стабильности. А стремление Трампа переформатировать эти организации в американских интересах с тем, чтобы каждый потраченный на их содержание доллар работал на Соединенные Штаты, не тождественно курсу на самоизоляцию Америки, который продвигает сенатор Роджерс.

Белый дом не прочь избавить себя от обременительного участия в международных структурах

Тем не менее воспринимать законодательную инициативу Роджерса по выходу США из ООН как целиком и полностью маргинальную идею также не стоит. Нельзя исключать, что речь идет о "вбросе" с целью оказать косвенное давление на Совбез ООН и проверить реакцию на возможный в перспективе американский демарш со стороны международного сообщества. В последнее время Белый дом неоднократно применял экономический и геополитический шантаж для продвижения своих инициатив. Один из последних примеров - письма посла США в Германии, адресованные немецким компаниям, участвующим в проекте "Северный поток-2". В них дипломат открыто угрожал бизнесменам санкциями, если те не откажутся от строительства газопровода. Только после того, как МИД ФРГ назвал действия американского посла элементарно не соответствующими дипломатическим традициям, тот поумерил свою "разъяснительную" работу.