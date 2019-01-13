Застройщиков обяжут согласовывать строительство с владельцами аэродромов

Минтранс разработал поправки в Воздушный кодекс, которые обяжут согласовывать возведение каких-либо построек рядом с аэродромами с их операторами и ведомствами, которые имеют отношение к ним.

В случае с аэродромами гражданского назначения согласование предлагается закрепить за Росавиацией: в агентство застройщику предстоит представить заключение Роспотребнадзора о том, что возведение зданий рядом с взлетно-посадочной полосой отвечает требованиям в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Если у оператора аэродрома нет планов по строительству авиационной инфраструктуры, развития воздушных путей, то застройщик может получить право возведения зданий рядом с воздушной гаванью. Кроме того, власти субъекта РФ, где расположен аэродром, должны подтвердить, что земельный участок под строительство не входит в перечень объектов, в отношении которых устанавливаются ограничения на использование.

Минтранс настаивает на обязательности такой процедуры для приаэродромных территорий, так как они являются зоной с особыми условиями использования. Но в последние годы местные власти давали разрешения на застройку, не учитывая этого, и земли вокруг аэропортов, которые планировалось много лет назад использовать для развития воздушных гаваней, активно застраиваются. Жилье возникает там, где по всем санитарным нормам его быть не может, в результате люди жалуются на извечный шум пролетающих у них над головами самолетов. Жилые дома и социальные объекты (школы, детские сады, больницы) необходимо располагать, учитывая авиационный шум и риск авиапроисшествий, а в приаэродромных территориях строить дороги, промышленные, рекреационные объекты, отводить их под лесопарковые зоны.

Для каждого аэродрома зона, где нельзя строить жилье из-за высокого уровня шума и риска возможных авиаинцидентов, индивидуальна. Она зависит от интенсивности воздушного движения в гавани, схем путей взлетов и посадок и перспектив дальнейшего развития аэропортов. Приаэродромная территория утверждается приказами Росавиации, которые, как уже сказано, не учитываются застройщиками и органами власти, дающими разрешения на застройку. А если идет расширение аэродрома, строительство новой полосы, то из федерального бюджета тратятся огромные деньги для переселения людей и выкупа участков, которые были оформлены в собственность без ведома авиаторов. Здесь показателен пример строительства на аэродроме Шереметьево третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП, ее открытие запланировано на 4 апреля): для Шереметьево-1 карта границ полос воздушных подходов, строительство в зоне которых может оказать влияние на полеты воздушных судов и работу радиолокационной техники, разделена на 15-километровую территорию с отсчетом от контрольной точки аэродрома, и на выкуп земель в зоне строительства пришлось потратить из федерального бюджета в 2011-2015 годах 5,4 миллиарда рублей.

Для каждого аэропорта нормы резервирования земель утверждаются приказами Росавиации. Для Шереметьево-1 новое жилье не должно строиться ближе 15 км

Минтранс хочет исключить в дальнейшем такие случаи. В министерстве напомнили, что в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года требуется расширение пропускной способности аэропортов за счет строительства и реконструкции 68 объектов в 66 аэропортовых комплексах. Бюджетные инвестиции в это могут составить 6,3 триллиона рублей. Но для развития аэропортов необходима свободная территория. В окружении жилой застройки аэропорт лишается шанса на расширение наземной инфраструктуры, либо требуются значительные средства для освобождения земель.

От новой полосы Шереметьево шума меньше

Жителям Лобни (расположена в пяти километрах от третьей ВПП Шереметьево), Сходни (в трех километрах) и Зеленограда (в пяти километрах) минтранс обещает минимизировать уровень шума от пролетающих самолетов. Эксплуатация третьей ВПП, которая начнется в апреле, будет осуществляться с применением мер снижения авиационного шума, в том числе и в ночное время. Этого удастся добиться за счет внедрения новых технологий обслуживания воздушного движения, в том числе процедур маневрирования в районе аэродрома, пояснили в ведомстве. Эти технологии предусматривают точное выдерживание заданных траекторий полета - самолет выполняет полет строго по установленной схеме, без отклонений, в том числе над жилой застройкой.