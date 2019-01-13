Женская сборная сенсационно выиграла эстафету в Оберхофе

Сенсационной победой сборной России в эстафете 4х6 километров завершилась женская часть соревнований на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт совместными усилиями обошлись без штрафных кругов и опередили второго призера сборную Германии на 33,5 секунды, что позволило Юрловой-Перхт красиво финишировать с национальным флагом в руках.

Последний раз россиянки на этапе Кубка мира, да и вообще на крупнейших международных соревнованиях, побеждали чуть более семи лет назад все в том же Оберхофе. Нынешний успех особенно удивителен и приятен тем, что Павлова и Васильева лишь первый сезон выступают в составе национальной сборной, а для Куклиной вчерашняя эстафета вообще стала дебютной гонкой на таком уровне. Плюс после падения Васильевой на второй части дистанции какое-то время казалось, что наши девушки ни на какое призовое место претендовать вообще не смогут.

Тем не менее сенсация произошла! Все в команде проявили максимум усилий, показали боевой характер. Главным залогом успеха стала отличная стрельба, причем большая часть гонки проходила в сильный снегопад и при порывистом ветре. Из 22 команд, вышедших на старт, только сборные России и Норвегии избежали штрафных кругов. Квартету наших девушек понадобилось всего восемь дополнительных патронов, чтобы закрыть мишени на огневых рубежах, - это лучший результат. Не подвела на этот раз и скорость бега на дистанции.

Благодаря громкой победе в Оберхофе россиянки в зачете Кубка наций поднялись на второе место, уступая только Франции.

Россиянки не побеждали в эстафетах на кубковых этапах более семи лет

Даже безотносительно итогов командной гонки у мужчин этап получился успешным, ведь он начинался с "золота" Александра Логинова в спринте. Гонка преследования прошла для него не столь удачно. Логинов допустил четыре промаха, потерял изначальное лидерство и финишировал пятым. Победил в пасьюте норвежец Йоханнес Бе.