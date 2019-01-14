Артем Ребров покинул сбор "Спартака" из-за травмы

Вратарь "Спартака" Артем Ребров получил повреждение в ходе сбора команды в ОАЭ. Как сообщает официальный сайт "красно-белых", он вылетел обратно в Москву в связи с травмой плечевого сустава.

В ближайшие дни Ребров пройдет медицинское обследование. По его итогам станет ясно, насколько он выбыл. К слову, ранее у Артема уже возникали проблемы с плечом. В декабре прошлого года старая травма обострилась. В результате голкипер пропустил несколько матчей.

Спартаковцы вылетели на сбор в Эмираты в прошлую среду в составе 30 игроков. Пока отдельно от команды занимаются Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко и Самюэль Жиго, восстанавливающиеся от травм.

Уже завтра "красно-белые" проведут первый контрольный матч в этом году. В соперниках будет ташкентский "Локомотив". После этого команда вернется в Москву, а 19 января отправится в Катар, где продолжит подготовку ко второй части сезона.