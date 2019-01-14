"Коламбус" обыграл на своем льду "Рейнджерс" (7:5) в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Два очка (1+1) у хозяев набрал Артемий Панарин.

Россиянин был признан третьей звездой встречи. Уже в третьей игре подряд Панарин набирает очки. Всего в нынешнем розыгрыше "регулярки" на его счету 50 (17+33) балла.

В этом матче наконец-то смог выйти на лед отстраненный руководством "Коламбуса" голкипер Сергей Бобровский. Он отразил 22 броска из 27. Его коллега - вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев записал в свой актив результативную передачу.

Что касается звезд дня, то лучшим стал форвард "Каролины" Себастьян Ахо. Финский хоккеист забросил три шайбы во встрече с "Нэшвилл" (6:3). Вторым был признан Ник Фолиньо ("Коламбус"), дважды огорчивший "Рейнджерс". Замкнул тройку лидеров Луи Эрикссон "Ванкувер", набравший три (1+2) очка в игре с "Флоридой" (5:1).