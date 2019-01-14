АСИ создаст цифровую платформу для общения бизнеса и власти

В России появится цифровая платформа для взаимодействия бизнеса и власти. Ее планирует создать Агентство стратегических инициатив (АСИ). Об этом в интервью "Российской газете" рассказала генеральный директор Агентства Светлана Чупшева.

"Цифровая платформа будет представлять собой электронный ресурс, на который предприниматели со всех регионов страны в любое удобное для них время смогут направлять свои обращения. При этом функционал платформы позволит обеспечить фильтрацию, сортировку и последующую диспетчеризацию поступающих обращений предпринимателей", - сказала Чупшева. По ее словам, для бизнеса - это будет "единая точка входа", которая позволит организовать обратную связь от предпринимателей по вопросам практики правоприменения и представления предложений по совершенствованию регуляторной среды.

Полный текст интервью генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".