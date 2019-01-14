АСИ в феврале представит в Японии технологический бизнес РФ

В феврале Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с японской организацией по развитию внешней торговли JETRO проведет в Токио презентацию инвестиционного потенциала российских регионов. Об этом в интервью "Российской газете" рассказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

К участию в совместной деловой миссии приглашены, в первую очередь, регионы, которые сама японская сторона нам назвала как наиболее интересные для себя, уточнила Чупшева. Это регионы Дальнего Востока - Приморье, Хабаровский край, Якутия, Сибирь и Урал - Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Тюмень. Есть в списке представители европейской части России - Чувашия, Воронеж, Калининград, Московская область, Нижний Новгород и Великий Новгород, Ярославль.

"Презентации инвестиционного потенциала регионов для агентства - хорошо отработанный формат. Мы провели уже 10 таких презентаций, в том числе, в Италии, Германии, Франции, Корее, Китае. По итогам этой работы в регионах был реализован ряд инвестиционных проектов, - отметила генеральный директор АСИ. - В этом году мы впервые везем за границу искать партнеров не только регионы, но и бизнес - в основном технологический. С отбором проектов помогли Фонд "Сколково", Российская венчурная компания, Российский экспортный центр. Кому-то из этих компаний нужен инвестор, кому-то технологический партнер, кто-то планирует выход на внешние рынки. Надеемся, что все они найдут для себя в Японии надежных партнеров".

Полностью интервью генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой читайте в номере "Российской газеты" от 15.01.2019