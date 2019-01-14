АСИ запустит крупный проект по социальному предпринимательству

Агентство стратегических инициатив (АСИ) планирует запустить масштабный проект в сфере социального предпринимательства. Его результатом должно стать двукратное увеличение доли частных поставщиков услуг в отраслях социальной сферы. Об этом в интервью "Российской газете" рассказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Проект называется "Новые возможности в социальной сфере". Работа над ним будет выстроена по аналогии с Национальной предпринимательской инициативой, когда вместе с экспертами и предпринимателями были разработаны дорожные карты для ключевых направлений развития социальной сферы, пояснила Чупшева.

На первом этапе проект планируется реализовать в отношении таких направлений, как долговременный уход, включая оказание паллиативной помощи, доступное и непрерывное образование детей с ограниченными возможностями здоровья, организация детского отдыха и оздоровления, дополнительное образование детей, уточнила генеральный директор АСИ.

"Над каждой дорожной картой будут трудиться рабочие группы, задача каждой из которых - выявить и сформулировать ключевые барьеры, выработать механизмы для их устранения, став площадкой для создания новых возможностей в социальной сфере", - отметила Светлана Чупшева.

По ее словам, в рамках проекта АСИ планирует сформировать систему оценки и рейтинг регионов, который может войти в перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти.

Полностью интервью генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".