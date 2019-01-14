АСИ запустит крупный проект по социальному предпринимательству

Новости

Губернатор Севастополя прибыл в Сирию 13:45
Продажи автомобилей в России в 2018 году выросли почти на 13% 13:40
На Ставрополье завели дело после крупного пожара на НПЗ 13:37
Названы размеры материальной помощи пострадавшим в Шахтах 13:37
Минск готов развивать сотрудничество с Будапештом по всем направлениям 13:30
Фото: Крис Прэтт женится на дочери Шварценеггера 13:29
Депутат предложила устанавливать в домах газовые датчики 13:21
В Сызрани сообщили о состоянии избитой школьником учительницы 13:12
Ульяновца приговорили к колонии за попытку съесть уголовное дело 13:08
ФЦП по развитию туризма в России примут в конце 2019 год 13:07
В Бресте прошел международный фестиваль "Январские музыкальные вечера" 13:00
В Кремле пока не определили стоимость ремонта здания Госдумы 12:59
Дочь обвиненного в педофилии певца Ар Келли назвала его "монстром" 12:56
В Китае найдены гробницы 16-ти варварских государств 12:56
В Улан-Удэ оштрафовали хозяина кафе, где отравились 150 человек 12:55
Два несчастных случая произошли при катании на ватрушках в Подмосковье 12:45
Москвичей ждет неделя со снегом и метелями 12:45
На Кубани мужчина выкопал в огороде 140 тысяч рублей 12:40
Жители взорвавшегося дома в Шахтах отапливали квартиры газом 12:39
В Ставрополе проверят гибель женщины из-за опоздания "скорой" 12:33
Харви Вайнштейн одержал очередную победу в суде 12:33
В Башкирии предложили ужесточить оборот оружия после ЧП в Учалах 12:33
В Россию прибыл президент Зимбабве 12:31
Пашинян назначен премьер-министром Армении 12:30
Южная Корея получит 10 истребителей F-35 А в текущем году 12:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как россияне экономят на налогах
Как россияне экономят на налогах
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
Пустят ли домашний бутерброд в школу
Пустят ли домашний бутерброд в школу
14.01.2019 13:01
Рубрика: Экономика

АСИ запустит крупный проект по социальному предпринимательству

Текст: Юлия Кривошапко
Агентство стратегических инициатив (АСИ) планирует запустить масштабный проект в сфере социального предпринимательства. Его результатом должно стать двукратное увеличение доли частных поставщиков услуг в отраслях социальной сферы. Об этом в интервью "Российской газете" рассказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Проект называется "Новые возможности в социальной сфере". Работа над ним будет выстроена по аналогии с Национальной предпринимательской инициативой, когда вместе с экспертами и предпринимателями были разработаны дорожные карты для ключевых направлений развития социальной сферы, пояснила Чупшева.

Фото: iStock
АСИ создаст цифровую платформу для общения бизнеса и власти

На первом этапе проект планируется реализовать в отношении таких направлений, как долговременный уход, включая оказание паллиативной помощи, доступное и непрерывное образование детей с ограниченными возможностями здоровья, организация детского отдыха и оздоровления, дополнительное образование детей, уточнила генеральный директор АСИ.

"Над каждой дорожной картой будут трудиться рабочие группы, задача каждой из которых - выявить и сформулировать ключевые барьеры, выработать механизмы для их устранения, став площадкой для создания новых возможностей в социальной сфере", - отметила Светлана Чупшева.

По ее словам, в рамках проекта АСИ планирует сформировать систему оценки и рейтинг регионов, который может войти в перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти.

Полностью интервью генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".

Экономика Бизнес Госфонды и контрольные органы Агентство стратегических инициатив
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сбербанк повысил ставки по ипотеке
В Московском патриархате ответили на призыв Порошенко показать томос РПЦ
Аэропорты Москвы проверяют после звонков об угрозе взрыва
Немецкие политики отреагировали на угрозы посла США
Нобелевского лауреата из США обвинили в расизме и лишили званий