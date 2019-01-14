Банки снова начали повышать стоимость ипотечных кредитов

Новости

Немецкая авиакомпания усадила пассажиров международного рейса на пол 19:53
Стартовал новый сезон литературной премии "Национальный бестселлер" 19:52
В Кабуле прогремел взрыв: четыре человека погибли, 40 пострадали 19:41
На территории Киево-Печерской Лавры горит монастырское здание 19:09
Путин подписал указ о создании "Российского экологического оператора" 19:00
Под автокефалией для ПЦУ не подписались 5 из 12 членов стамбульского синода 18:50
Юрий Чайка поздравил профильных журналистов с Днем российской печати 18:38
СМИ: Глава администрации Порошенко не верит в его победу на выборах 18:18
В Мордовии возбудили дело по факту сожжения флага РФ 18:16
Метеорологи: За месяц в Петербурге солнце светило меньше 1,5 часов 18:14
В Шахтах спасатели достали из-под завалов дома кошку 18:07
Британия перебросит полицейские силы в Северную Ирландию 17:53
Путин и Абэ обсудят вопросы мирного договора 17:42
Как сделать из старой Lada Granta новую 17:42
Появился авиарейс Казань - Нижний Новгород - Калининград 17:34
Медведев назвал новогодние каникулы вредными для экономики 17:28
В Китае приговорили к смертной казни гражданина Канады 17:25
В Москве вандал устроил погром у храма 17:25
Российские батискафы для спецопераций вызвали беспокойство в США 17:19
Роскомнадзор прокомментировал ликвидацию Telegram Messenger LLP 17:15
Побивших очередной антирекорд "Ходячих мертвецов" опять продлили 17:15
"Сатирикон" отметит открытие театра после реконструкции новой постановкой 17:10
Назван топ-10 самых посещаемых в новогодние каникулы музеев 17:07
Мэр польского Гданьска скончался от ножевых ранений 17:03
В Госдуме отказ от газа в российских домах назвали утопией 17:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как россияне экономят на налогах
Как россияне экономят на налогах
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
Что будет с рублем после возвращения ЦБ на валютный рынок
Что будет с рублем после возвращения ЦБ на валютный рынок
14.01.2019 18:49
Рубрика: Экономика

Ставка больше

Банки снова начали повышать стоимость ипотечных кредитов
Текст: Ирина Жандарова, Екатерина Ясакова
Российская газета - Федеральный выпуск №7764 (6)
Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 1-1,2 процента с 14 января.
Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС

"Повышение распространяется только на вновь подаваемые заявки. И составит 1 процентный пункт для кредитов с первоначальным взносом 20 процентов и выше. А для кредитов с первоначальном взносом менее 20 процентов - 1,2 процентных пункта", - рассказали в пресс-службе Сбербанка.

Экономика ипотечного продукта формируется таким образом, что ставки по кредитам корректируются после изменения ставок по вкладам. Общее повышение ставок Сбербанка по вкладам было 0,35-0,9 процента за 2018 год. В декабре 2018 года запущен промовклад со ставкой до 7 процентов годовых, а с 30 декабря ставка по промовкладам "Без паспорта" и "Большие планы" со сроком 5 месяцев увеличена с 6,5 процента до 7,4 процента годовых.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Минстрой планирует поддержать доступность нового жилья

Изменение процентных ставок является следствием адаптации к текущим рыночным условиям после увеличения ключевой ставки Центробанка России, изменения коэффициента риска, инфляции, а также общих макроэкономических изменений. Ранее глава "Сбербанка" Герман Греф предупреждал о возможном ухудшении условий по ипотеке в 2019 году как в "Сбербанке", так и в целом на рынке. Ипотека - самый чувствительный к действиям Центробанка кредит, а ЦБ в середине декабря увеличил ключевую ставку на четверть процентного пункта, до отметки 7,75 процента годовых.

Фактором дополнительного давления на ставки помимо ускорения инфляции и других показателей является отток капитала с рынков развивающихся стран и рост доходности по инструментам фондового рынка, - рассказывал "РГ" управляющий директор по продажам подразделений сети Абсолют-банка Иван Любименко.

Многие банки еще раньше изменили ставку по ипотеке. Так, с 26 декабря 2018 года на 1,5 процентных пункта при первоначальном взносе до 20 процентов повысил ставки по ипотеке Россельхозбанк. А с 1 января 2019 года ставки по ипотеке на 0,6 процентных пункта повысил банк ВТБ. Кредит на покупку недвижимости в рамках стандартных программ теперь доступен по ставке от 10,1 процента годовых при наличии комплексного страхования. Рефинансирование кредитов сторонних банков в ВТБ доступно по ставке от 10,1 процента для участников программы банка "Люди дела" (работники сферы образования, здравоохранения, правоохранительных органов), для зарплатных клиентов группы ВТБ - 10,2 процента, для других категорий клиентов - 10,5 процента. Для кредитов с первоначальным взносом менее 20 процентов вводится надбавка к ставке в размере 0,5 процентного пункта.

О намерении Сбербанка повысить ставки по ипотеке стало известно 11 января. Тогда же сообщалось о соответствующем решении Газпромбанка. Очевидно, что вслед за Сбербанком потянутся и другие банки.

Однако в Альфа-банке сообщили, что пока не планируют менять свою тарифную политику. В любом случае, уверены эксперты, повышение не станет шоковым для ипотечного рынка. На рынке не могут одномоментно установиться одинаковые по размеру ставки. "Если посмотреть с июля, ни один банк не повышал ставки сразу на 1-2 процента. Обычно повышения были минимальными на 0,25 - 0,5 процента за раз. Поэтому банки, которые уверены в необходимости повышения ставок, поднимут их на 0,5 процента, те, что осторожничают, - на 0,25 процента", - говорит Сергей Гордейко, руководитель Аналитического центра компании "Русипотека".

Ипотека - самый чувствительный к действиям Центробанка кредитный продукт, а ЦБ в декабре увеличил ключевую ставку до 7,75 процента годовых

Главный аналитик банка "ДельтаКредит" Наталья Ващелюк вообще полагает, что во втором полугодии может произойти незначительное снижение ставок по ипотеке и возврат к значениям конца 2018 года.

Из-за роста кредитных ставок спрос на ипотеку и покупательская способность понизятся. Кроме того, на снижение спроса на квартиры может повлиять рост цен на жилье. Основной вклад в повышение расценок на новостройки внесет реформа долевого строительства. Кредитовать строительство будет банк. У застройщика возникнут расходы на обслуживание кредита, которые он заложит в цену жилья.

Инфографика: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Роман Маркелов
Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк Компании Финансы Сбербанк Компании Финансы ВТБ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал указ о создании "Российского экологического оператора"
Роскомнадзор прокомментировал ликвидацию Telegram Messenger LLP
В Мордовии полиция проверит видео с сожжением флага РФ
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Для электромобилей в России предложили ввести зеленые номера