Банки снова начали повышать стоимость ипотечных кредитов

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 1-1,2 процента с 14 января.

"Повышение распространяется только на вновь подаваемые заявки. И составит 1 процентный пункт для кредитов с первоначальным взносом 20 процентов и выше. А для кредитов с первоначальном взносом менее 20 процентов - 1,2 процентных пункта", - рассказали в пресс-службе Сбербанка.

Экономика ипотечного продукта формируется таким образом, что ставки по кредитам корректируются после изменения ставок по вкладам. Общее повышение ставок Сбербанка по вкладам было 0,35-0,9 процента за 2018 год. В декабре 2018 года запущен промовклад со ставкой до 7 процентов годовых, а с 30 декабря ставка по промовкладам "Без паспорта" и "Большие планы" со сроком 5 месяцев увеличена с 6,5 процента до 7,4 процента годовых.

Изменение процентных ставок является следствием адаптации к текущим рыночным условиям после увеличения ключевой ставки Центробанка России, изменения коэффициента риска, инфляции, а также общих макроэкономических изменений. Ранее глава "Сбербанка" Герман Греф предупреждал о возможном ухудшении условий по ипотеке в 2019 году как в "Сбербанке", так и в целом на рынке. Ипотека - самый чувствительный к действиям Центробанка кредит, а ЦБ в середине декабря увеличил ключевую ставку на четверть процентного пункта, до отметки 7,75 процента годовых.

Фактором дополнительного давления на ставки помимо ускорения инфляции и других показателей является отток капитала с рынков развивающихся стран и рост доходности по инструментам фондового рынка, - рассказывал "РГ" управляющий директор по продажам подразделений сети Абсолют-банка Иван Любименко.

Многие банки еще раньше изменили ставку по ипотеке. Так, с 26 декабря 2018 года на 1,5 процентных пункта при первоначальном взносе до 20 процентов повысил ставки по ипотеке Россельхозбанк. А с 1 января 2019 года ставки по ипотеке на 0,6 процентных пункта повысил банк ВТБ. Кредит на покупку недвижимости в рамках стандартных программ теперь доступен по ставке от 10,1 процента годовых при наличии комплексного страхования. Рефинансирование кредитов сторонних банков в ВТБ доступно по ставке от 10,1 процента для участников программы банка "Люди дела" (работники сферы образования, здравоохранения, правоохранительных органов), для зарплатных клиентов группы ВТБ - 10,2 процента, для других категорий клиентов - 10,5 процента. Для кредитов с первоначальным взносом менее 20 процентов вводится надбавка к ставке в размере 0,5 процентного пункта.

О намерении Сбербанка повысить ставки по ипотеке стало известно 11 января. Тогда же сообщалось о соответствующем решении Газпромбанка. Очевидно, что вслед за Сбербанком потянутся и другие банки.

Однако в Альфа-банке сообщили, что пока не планируют менять свою тарифную политику. В любом случае, уверены эксперты, повышение не станет шоковым для ипотечного рынка. На рынке не могут одномоментно установиться одинаковые по размеру ставки. "Если посмотреть с июля, ни один банк не повышал ставки сразу на 1-2 процента. Обычно повышения были минимальными на 0,25 - 0,5 процента за раз. Поэтому банки, которые уверены в необходимости повышения ставок, поднимут их на 0,5 процента, те, что осторожничают, - на 0,25 процента", - говорит Сергей Гордейко, руководитель Аналитического центра компании "Русипотека".

Ипотека - самый чувствительный к действиям Центробанка кредитный продукт, а ЦБ в декабре увеличил ключевую ставку до 7,75 процента годовых

Главный аналитик банка "ДельтаКредит" Наталья Ващелюк вообще полагает, что во втором полугодии может произойти незначительное снижение ставок по ипотеке и возврат к значениям конца 2018 года.

Из-за роста кредитных ставок спрос на ипотеку и покупательская способность понизятся. Кроме того, на снижение спроса на квартиры может повлиять рост цен на жилье. Основной вклад в повышение расценок на новостройки внесет реформа долевого строительства. Кредитовать строительство будет банк. У застройщика возникнут расходы на обслуживание кредита, которые он заложит в цену жилья.