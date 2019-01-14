Бастрыкин рассказал об увеличении штата следователей и криминалистов

С учетом возросшей нагрузки мной было принято решение о поэтапном увеличении штата следователей и следователей-криминалистов, словом, тех, кто непосредственно участвует в расследовании преступлений. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его словам, развитию криминалистической службы в системе Следственного комитета уделяется особое внимание. "К тому же установление истины по уголовным делам невозможно без высокотехнологичных криминалистических средств. Для оперативного внедрения новых и перспективных технологий в расследование преступлений в Следственном комитете создан Криминалистический центр, в составе которого действует НИИ криминалистики. Научные исследования в НИИ криминалистики проводятся по нескольким направлениям, включающим разработку общих и частных методик расследования преступлений различных видов, технико-криминалистическое и экспертное сопровождение следствия; тактические разработки по осуществлению процесса расследования и отдельных следственных действий", - рассказал председатель СК России.

По словам Бастрыкина, для оказания практической и методической помощи сотрудники Криминалистического центра оперативно выезжают на места происшествий. "Для этого образованы мобильные группы криминалистов. С помощью таких групп и проведенных молекулярно-генетических экспертиз в Ростове-на-Дону в декабре 2018 года раскрыты убийства двух женщин и несовершеннолетней девушки, в Санкт-Петербурге - изнасилования двух девушек, в том числе несовершеннолетней, в Ивановской области - изнасилования и убийства четырех девушек", - пояснил глава следственного ведомства.

Бастрыкин также уточнил, что штатная численность криминалистических и экспертных подразделений за последние годы увеличилась в десятки раз и составляет уже более 1,5 тысячи человек.

Полностью интервью председателя СК России Александра Бастрыкина читайте в номере "Российской газеты" от 15.01.2019

