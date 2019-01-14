Бастрыкин: В СКР создаются новые специализированные подразделения

В Следственном комитете России (СКР) создаются совершенно новые специализированные подразделения. В том числе отделы по расследованию преступлений в отношении несовершеннолетних и в медицинской сфере. Об этом "Российской газете" в день, когда следственному ведомству исполнилось восемь лет, рассказал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

По его словам, за восемь лет подследственность СКР существенно расширилась. "В компетенцию СК были переданы налоговые преступления, а также тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. Кроме того, в Следственном комитете расследуется большинство преступлений коррупционной направленности", - отметил председатель СКР.

Александр Бастрыкин рассказал, что в рамках установленной штатной численности и выделенных бюджетных ассигнований увеличится число следователей при председателе Следственного комитета РФ, а также штат Главного следственного управления.

"В его составе в настоящее время создаются дополнительные специализированные подразделения, в том числе отдел по расследованию преступлений в отношении несовершеннолетних, отдел по расследованию преступлений в сфере медицины, отдел взаимодействия по вопросам международного и федерального розыска лиц, а также отдел по расследованию бандитизма, организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет", - перечислил главный следователь страны.

Полностью интервью председателя СК России Александра Бастрыкина читайте в номере "Российской газеты" от 15.01.2019