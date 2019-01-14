В мире
14.01.2019 15:45

Беларусь и Всемирный банк подготовят "дорожную карту" структурных реформ

Распоряжением премьер-министра Республики Беларусь создана межведомственная рабочая группа по организации совместной работы со Всемирным банком в целях подготовки документа ”Дорожная карта структурных реформ в Республике Беларусь". Ее руководителем назначен заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич.

Фото: БЕЛТА/ belta.by
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Межведомственная рабочая группа может при необходимости привлекать к работе по подготовке документа руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, других организаций с согласия их руководителей и запрашивать у них соответствующую информацию.

По результатам совместной работы со Всемирным банком рабочей группе необходимо внести в установленном порядке в Совет Министров подготовленный документ ”Дорожная карта структурных реформ в Республике Беларусь". Об этом сообщается на сайте правительства Беларуси.

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