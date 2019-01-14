Человек и природа: новая зимняя коллекция Woolrich

Снежное безмолвие и первозданная белизна: новая коллекция Quiet Sports американского бренда Woolrich посвящена теме слияния человека с природой. В ее основе лежат классические модели 1980-х-90-х с характерной цветовой гаммой: нейтральные тона, смешанные с глубокими оттенками синего, голубого, оранжевого и красного.

В линию вошли многослойные пальто, водонепроницаемые брюки и пуховик, созданный с использованием высокотехнологичных материалов, сохраняющих тепло и отталкивающих влагу. Одним словом, все то, что способствует гармоничному сосуществованию человека с природой в холодное зимнее время.