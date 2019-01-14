Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
14.01.2019 / 15:26
Коллекция
Человек и природа: новая зимняя коллекция Woolrich
Фото: Woolrich
Фото: Woolrich

Снежное безмолвие и первозданная белизна: новая коллекция  Quiet Sports  американского бренда Woolrich посвящена теме слияния человека с природой. В ее основе лежат классические модели 1980-х-90-х с характерной цветовой гаммой: нейтральные тона, смешанные с глубокими оттенками синего, голубого, оранжевого и красного.
В линию вошли многослойные пальто, водонепроницаемые  брюки и пуховик, созданный с использованием высокотехнологичных материалов, сохраняющих тепло и отталкивающих влагу. Одним словом, все то, что способствует гармоничному сосуществованию человека с природой в холодное зимнее время.

Читайте также