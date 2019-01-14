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14.01.2019 07:08
Рубрика: В мире

Через 40 лет Италия добилась возращения террориста на родину

Чезаре Баттисти. Фото: AP Photo/Nelson Antoine Чезаре Баттисти. Фото: AP Photo/Nelson Antoine
Чезаре Баттисти. Фото: AP Photo/Nelson Antoine

Итальянские власти направили в Боливию самолет для доставки на родину террориста Чезаре Баттисти, который ранее был задержан в южноамериканской стране. Экс-лидер левой экстремистской организации приговорен в Италии к пожизненному тюремному сроку за несколько убийств, совершенных в конце 70-х.

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Об этом заявил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте. По его словам, арест и экстрадиция преступника ожидались в течение сорока лет. "Это долг семьям его жертв и пострадавшим от его действий, которые, наконец, могут добиться справедливости", - цитирует Конте РИА Новости.

Ранее вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини поблагодарил власти Бразилии и Боливии за арест Баттисти, назвав его "преступником, который заслуживает закончить свои дни в тюрьме". Боливия выдаст Баттисти напрямую без его перевозки в Бразилию, где в отношении него выдан ордер на арест и экстрадицию в Италию.

Чезаре Баттисти приговорен в Италии к пожизненному заключению за четыре политических убийства, совершенных в 1977-1979 годах. В 1981 году экстремист бежал во Францию, после жил в Мексике, а затем снова вернулся во Францию, где приобрел известность как автор детективов. После нескольких отклоненных запросов на экстрадицию преступника, французская сторона в 2004 году удовлетворила просьбу Италии, однако Баттисти скрылся в Бразилии.

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Его арестовали в Рио-де-Жанейро в 2007 году. Тогда Италия потребовала его возвращения на родину, однако в 2010 году бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва отклонил эту просьбу, что спровоцировало напряженность в отношениях двух стран. Впоследствии Баттисти получил вид на жительство в южноамериканской стране.

В декабре экс-президент Бразилии Мишел Темер подписал указ об экстрадиции Баттисти в случае его поимки. Новый глава бразильского государства Жаир Болсонару заявил, что арест террориста станет "подарком для Италии".

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