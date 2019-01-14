Число взрывов газа сократят за счет информирования жильцов об утечках

Своевременное информирование жителей газифицированных домов об утечке газа могло бы предотвратить трагедии и спасти людям жизнь.

К примеру, сократить число аварий может усиление запаха газа, сообщали ранее "Российской газете" в Министерстве строительства и ЖКХ. Соответствующую инициативу прорабатывают Минстрой и Минпромторг. Предлагается добавлять в газ дополнительные вещества, которые придадут газу резкий запах, это даст людям возможность раньше заметить утечку, позвонить в аварийную службу и покинуть помещение.

Ранее в Минстрое предлагали оборудовать газифицированные дома газоанализаторами. А сегодня председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская предложила оборудовать дома газовыми плитами с системой автоотключения.