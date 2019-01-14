Число жертв "свиного гриппа" в Грузии достигло 17 человек

Еще один человек скончался в Грузии от вируса "свиного гриппа", как называют подтип вируса гриппа А - H1N1. Это 48-летний мужчина из города Гори. Он стал семнадцатой по счету жертвой опасного заболевания, которым в стране заболели в общей сложности 9 тысяч человек.

Среди остальных 16 погибших от вируса есть и 10-месячный ребенок, сообщили ранее в понедельник, 14 января, в минздраве Грузии. В ведомстве добавили, что в целом масштаб эпидемии пошел на снижение.

В ведомстве отметили, что в целом по стране фиксируется спад уровня заболевания вирусом свиного гриппа. Однако до сих пор у 42 госпитализированных со "свиным гриппом" тяжелое состояние, передает "Интерфакс".