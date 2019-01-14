Что будет с рублем после возвращения Банка России на валютный рынок

Банк России возвращается во вторник к покупкам иностранной валюты на открытом рынке после почти полугодового перерыва. Действия регулятора могут стать локальным фактором давления на курс рубля, однако серьезного ослабления ждать не стоит, считают аналитики.

Мораторий на покупку валюты ЦБ для минфина на Мосбирже в рамках бюджетного правила по факту действовал с августа 2018 года. Он был введен на фоне нестабильности на финансовых рынках и падения курса рубля. Все это время закупки валюты на сверхдоходы от продажи нефти и газа велись минфином из резервов Банка России. В середине декабря регулятор объявил, что возобновит регулярные покупки на открытом рынке с 15 января 2019 года.

В конце прошлой недели минфин обнародовал планы по объему покупки валюты с 15 января по 6 февраля - это 265,8 миллиарда рублей (15,6 миллиарда рублей в день). На декабрь министерство анонсировало закупку валюты на 366,1 миллиарда рублей, в ноябре проводились покупки на 525,8 миллиарда рублей.

Возвращение ЦБ на открытый рынок с покупками валюты совпадает с январским налоговым периодом. Это может благотворно сказаться на рубле

Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин ранее заявлял в интервью "Российской газете", что январское возобновление регулярных покупок валюты не приведет к ослаблению курса рубля. По его словам, рестарт покупок валюты заложен в ожидания рынка еще с конца ноября. Кроме того, начало года традиционно считается благоприятным для курса российской валюты благодаря сезонности текущего счета в первом квартале, отмечал Заботкин.

Возобновление покупки валюты ЦБ все же создает дополнительное давление на рубль, но запланированные объемы операций уже не столь большие, как, например, летом минувшего года, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Нереализованные объемы ЦБ обещал докупить в течение нескольких лет (по какой именно схеме это будет сделано, регулятор обещал объявить позднее).

Таким образом, можно ожидать, что давление на рубль будет не столь существенным, это как минимум не приведет к постоянному устойчивому ослаблению курса, рассчитывает Кочетков. Тем не менее вероятность укрепления рубля становится менее значимой, возможно, что на первоначальном этапе рынок отреагирует смещением курса доллара в сторону 68 рублей, допускает аналитик. При этом, по его мнению, чрезмерного ослабления российской валюты не будет, тем более что в январе возобновление покупок совпадает с периодом налоговых платежей, что традиционно позитивно для курса рубля.

Скорее всего на этой неделе рубль будет преимущественно торговаться в диапазоне 67-68 рублей за доллар, соглашается директор казначейства банка "Восточный" Константин Кочергин. "Это связано с тем, что на текущий момент складывается положительная внешнеэкономическая конъюнктура для российской валюты на фоне ослабления доллара, роста нефтяных котировок и позитивных ожиданий инвесторов относительно разрешения торговых противоречий между США и Китаем, указывает он.