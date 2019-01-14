Что не пропустить по ТВ на неделе с 14 по 20 января

Первый канал устраивает телепремьеру фильма "Несокрушимый"

18 января в 21.30. Это один из громких фильмов на "тенковую" тему, которые выходили в прокат в 2018 году.

Военно-историческая драма основана на реальных событиях, происходивших во время Великой Отечественной войны. В основе фильма история подвига экипажа танка "КВ-1". Экипаж Семена Коновалова в неравном бою сумел уничтожить 16 танков противника, 2 бронемашины и 8 автомашин с живой силой в районе хутора Нижнемитякин Тарасовского района Ростовской области. "Это история не плакатных героев, а разбитных, веселых, очень разных парней, которые просто хотели жить, но в решающую минуту сумели принять единственно верное решение и совершить подвиг достойный легенды", - говорится в аннотации к фильму. Режиссер: Константин Максимов.

В ролях: Ольга Погодина, Андрей Чернышов, Владимир Епифанцев, Олег Фомин, Сергей Горобченко, Василий Седых, Николай Добрынин.

Почему уехал Нахапетов?

К 75-летию Родиона Нахапетова на первом канале премьера документального фильма "Русский в городе ангелов" (20 января в 10:15).

Родион Нахапетов - кумир миллионов советских зрителей. Но знаменитый артист вдруг исчез с российских экранов на много лет. И вот после долгой паузы, осенью 2015-го, он неожиданно появился в сериале Первого канала "Паук" в роли беспощадного убийцы... Любители кино знают: Родион Нахапетов уехал из СССР почти 30 лет назад, живет и работает в США. Многим казалось, что он навсегда потерян для российского кинематографа. Но сам он говорит, что никогда не прерывал связей с Родиной. И все-таки в Лос-Анджелесе сейчас его дом, друзья, работа и любимая женщина. Как свела судьба популярнейшего в СССР артиста и американку русского происхождения, продюсера Наталью Шляпникофф? Почему в конце 80-х Нахапетов так неожиданно оставил работу на родине, жену - известную актрису Веру Глаголеву - и двух дочерей? Какие трагические события в своей жизни актер много лет скрывал даже от друзей? Как он сегодня живет в Америке? И что связывает его с Россией? На эти вопросы ответят в фильме, в котором приняли участие Родион Нахапетов, Анна и Мария Нахапетовы, дочери, Катя Грей, приемная дочь, Наталья Шляпникофф, жена, Полина и Кирилл Нахапетовы, внуки, Никита Михалков, Андрей Смоляков, Эрик Робертс и другие. В фильм включены фрагменты последнего интервью Веры Глаголевой Первому каналу.

Распутать "Паутину"

На НТВ - 11-й сезон остросюжетного детектива "Паутина-11". Это продолжение популярного сериала о майоре Федоре Туманове - аналитике, психологе и мастере ведения допросов, который всегда внимателен к мельчайшим деталям. Вместе с лучшим другом и напарником капитаном Грековым они вступят в схватку с криминальным миром и раскроют самые сложные и запутанные преступления. Поставив свою жизнь под удар ради спасения мирных граждан, Туманову и Грекову удастся распутать даже самую закрученную преступниками паутину.

В ролях: Олег Харитонов, Олег Филипчик, Юрий Брешин и другие.

"Брэйн ринг": новый сезон

Международный чемпионат по "Брэйн рингу" продолжает захватывать зрителей новый сезон, посвящённый 25-летию телеканала НТВ, состоит из 16 игр. В турнире принимают участие команды из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Израиля, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Туркменистана, Узбекистана и Эстонии. Для участия в турнире приглашены уже полюбившиеся зрителям российские команды из Владикавказа, Мурманска, Ростова-на-Дону, а также сборная чемпионата России по игре "Брэйн ринг". Ведущим интеллектуальных состязаний на главном ринге страны по-прежнему будет известный знаток, телевизионный режиссёр и продюсер Андрей Козлов.

Герою противник не помеха

На "России К" - первый фильм документального сериала "Мифы и монстры" (19 января, в 22:00).

Этот английский проект повествует о реальных исторических событиях, породивших легенды, и том, что именно повлияло на их создание. Войны и болезни, радикальные перемены в религиозных воззрениях и в обществе, мощь и неукротимость дикой природы… Все эти факторы порождали монстров, которые продолжают влиять на нашу жизнь. В самых увлекательных мифах рассказывается о великих героях, их противниках и приключениях. Странствующий герой известен во всех культурах всего мира. У этих историй много общих черт. Герой-воин, могучий, почти неуязвимый. Ведьмы и колдуны могут и помочь, и помешать. Грозные великаны, манящие соблазны, спуски в глубокие пещеры или в подземный мир. Похожие сюжеты в сказках разных эпох, культур и народов. Возможно, это не простое совпадение? Узнать ответ можно, посмотрев первый фильм сериала под названием "Герои и злодеи".

Волшебный голос Чечилии Бартоли

На "России К" - документальный фильм "Чечилия Бартоли. Дива" (19 января в 15:25, повтор 20 января в 22:30) и концерт Чечилия Бартоли в Барселоне во Дворце каталонской музыки (19 января в 16:20, повтор 20 января в 23:25).

Чечилия Бартоли - певица с редким тембром голоса, обладательница колоратурного меццо-сопрано. Оперная певица имеет огромное количество наград: почетный профессор консерватории "Санта-Чечилия" в Риме, кавалер искусств и словесности во Франции, член Королевской академии музыки в Лондоне. Также Чечилия награждена одной из самых почетных медалей Испании и является лауреатом премии "Галле Гендель". Документальный фильм "Чечилия Бартоли. Дива" рассказывает об одном концертном сезоне выдающейся итальянской певицы. Съемки проходили в Берлине, Цюрихе, Риме, Ватикане, Зальцбурге. Использованы фрагменты постановок: "Норма", "Альчина", "Вестсайдская история".

Шакуров сыграет тренера

14 января в 20:00 на телеканале СТС выйдут заключительные серии спортивного хита "Молодежка" - обладателя ТЭФИ, премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения, народной премии "Жорж" и других наград.

В финале истории тренеру Сергею Макееву (Денис Никифоров) придется сразиться на льду со своим учителем и сделать выбор: вернуть семью или поддаться обаянию спортивного директора Виктории Каштановой (Екатерина Климова). В новых сериях главным соперником Макеева станет тренер Иван Качалов в исполнении народного артиста РСФСР Сергея Шакурова, который согласился поучаствовать в проекте в первую очередь по просьбе сына Марата. "Сын сразу сказал: "Папа, сериал интересный, пожалуйста, соглашайся". Да и герой мне очень понравился! Он старой закалки, из плеяды Чернышева и Тарасова - крепкий, жёсткий, с железной хваткой тренер", - говорит Сергей Шакуров.

Здоровье тела и потребности духа

Одна из премьер недели канала TLC - это шоу "Я вешу 300 килограмм" (с 16 января по средам в 21:00).

Сбрасывать избыточный вес тяжело, но жить с сотнями лишних килограммов - значит постоянно балансировать на краю пропасти. Герои этой драматической программы весят почти 300 кг, и каждому из их предстоит пройти долгий путь, чтобы побороть ожирение и навсегда изменить свою жизнь. Пациенты бариатрической клиники готовятся к сложной операции - желудочному шунтированию - в надежде поверить в себя и добиться стойкого результата. А сделать это можно лишь благодаря воле и огромному желанию жить.

Еще одна премьера канала - шоу "Экстрамама" (с 15 января по вторникам в 22:00).

Дженни Мари Кансельми живет в Рочестере, в штате Нью-Йорк, с мужем Майком и четырьмя детьми. Как и многим работающим мамам, ей приходится балансировать между семьей и работой. Дженни - медиум, и она передает сообщения умерших их родным и близким: матери, у которой скоропостижно скончался ребенок; семье, отец которой погиб в авиакатастрофе; реципиенту от донора сердца и многим другим. В числе невероятных талантов Дженни сильная способность к эмпатии, которая позволяет ей "разговаривать" с теми, кто не может общаться самостоятельно. Она помогает родителям достучаться до сына, который молчал целых восемь лет, и передает весточку семье от мамы, которая давно подключена к аппарату жизнеобеспечения. Дженни в буквальном смысле "считывает" энергетику других людей и передает послания всем, кто в них нуждается.