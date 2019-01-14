"Дакар-2019" бьет рекорды по количеству сходов

В понедельник состоялся седьмой из десяти запланированных этапов знаменитого ралли-рейда "Дакар", проходящего в Перу.

А накануне участники марафона миновали его экватор. Правда, добрались до него далеко не все. Процент сходов на нынешнем "Дакаре" зашкаливает. На шестой этап не вышло больше четверти от общего числа стартовавших участников. Таких потерь после половины дистанции культовое ралли не знало больше десяти лет.

В классе грузовиков до шестого этапа добрались всего 16 машин из 42 стартовавших. Среди тех, кто прекратил борьбу за главный трофей, "золотой бедуин", увы, оказались и два экипажа российской команды "КАМАЗ-мастер". Напомним, одного из лидеров общего зачета Андрея Каргинова организаторы дисквалифицировали за неоказание помощи одному из зрителей, на которого случайно наехал грузовик. А вот Айрат Мардеев был вынужден сняться с ралли из-за проблем с двигателем: менять эту деталь механизма по регламенту "Дакара" запрещено.

В итоге "КАМАЗ" на оставшейся дистанции, если, конечно, не произойдет форс-мажоров, будут представлять два экипажа Дмитрия Сотникова и Эдуарда Николаева. На шестом этапе они, кстати, финишировали на третьем и четвертом местах, соответственно, уступив своим главным конкурентам с "Ивеко" - голландцу Жерару де Рою и аргентинцу Федерико Виллагре. Это не помешало россиянам по итогам шести этапов сохранить лидерство в общем зачете: Николаев возглавлял генеральную классификацию, а Сотников шел сразу вслед за ним. Замыкавший тройку де Рой отставал от лидеров почти на два часа.

Ну а героем главной драмы шестого этапа стал белорус Сергей Вязович, выступающий на "МАЗе". Изначально его экипаж пришел к финишу первым, но, как выяснилось впоследствии, белорусы не отметились ни одной из контрольных точек, за что были наказаны часовым штрафом и лишились победы.