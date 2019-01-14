"Дакар" оставляет лидерство за экипажем "КамАЗ-мастера" и добавляет спортивного драматизма

О том, что Волга впадает в Каспийское море, в школьные годы нам внушали одновременно с таблицей умножения так же твердо, как сегодня школьникам в Перу, что у побережья океана единственным источником осадков являются росы и туманы. Именно последние и опустили шлагбаум для аутсайдеров пятого этапа международного марафона "Дакар-2019" в минувшую пятницу. Для его участников это стало климатическим сюрпризом, зато судейским чиновникам, судя по всему, добавило аппетита к интригам в формировании технических итогов состязания. Но как бы там ни было, накануне православного Нового года из Арекипы пилоты повернули 13 января вспять, к границам Лимы. И первым пунктом на карте маршрута всех пилотов ралли отмечен уже знакомый Сан-Хуан-де-Маркона. Это самая протяженная трасса в этом году - более 800 километров.

Однако, увы, уже слишком много печальных событий принес суховей перуанских дюн к экватору марафона. Для начала его организаторы объявили об отмене части пятого этапа в связи с сильным туманом, из-за которого комиссары не смогли "гарантировать безопасность участников в категориях внедорожников, грузовиков и мотовездеходов".

Так что, как говорится, кто не успел, тот опоздал. Между прочим, до сих пор нам неизвестно, кому и как будут засчитаны результаты сокращенного этапа в трех классах, и когда будет озвучено окончательное решение судейской коллегией. Правда, часть экипажей, включая российские команды "КамАЗ-мастер", успели обогнать перед финишем сгустившийся туман, хотя многим гонщикам он так и не позволил завершить зачетную дистанцию.

Увы, очень скоро стало понятным, что это был лишь пролог к драматической повестке "дакаровских" испытаний на прочность. Сразу после финиша камазовских машин в пресс-руме появилась информация, что грузовик экипажа Андрея Каргинова задел 60-летнего зрителя из ЮАР, который наблюдал за происходящим с близкого расстояния, балансируя между безопасностью и соседством с гоночными машинами. Ни организаторов, ни службы безопасности на месте не оказалось - стихия!

Тем не менее, экипаж решением организаторов снят с гонки. Правда, никто не обвиняет гонщика в наезде на зрителей. Они действовали непредсказуемо для экипажа. Пилота обвинили в неоказании помощи пострадавшему. Спорить во время гонок бесполезно. Итог - из четырех камазовских дружин к шестому старту допустили только три.

Винить спортсменов в черствости - рука не подымается. "Всей командой переживаем за состояние Хадсона, болельщика из ЮАР, который попал под колеса автомобиля. Когда заглянули к нему в палату вместе с Каргиновым и увидели на его лице улыбку, отлегло от сердца. Доктор успокоил, пояснив, что состояние Хадсона хорошее, скоро его прооперируют, и он сможет вернуться домой. Никаких претензий потерпевший не имеет. Более того, пригласил в ЮАР, а мы его - в Россию. Встретились и с братом пострадавшего, который очень расстроен, что из-за них экипаж снят с "Дакара", - рассказал Чагин в интервью на сайте команды.

А уже в субботу стало понятным, что простился с мечтой о победных трофеях и экипаж Айрата Мардеева. Трудно поверить, но и у стальных камазовских тяжеловесов случаются инфаркты. На внешней стороне цилиндров двигателя его машины появились глубокие шрамы-трещины. С такими дефектами продолжать путь нельзя, а совершить пересадку "сердца" не позволяет регламент. Теперь команды из Набережных Челнов продолжат путь к финишной прямой только двумя экипажами - Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова. Кстати, Николаев продолжает лидировать в гонке с отрывом в 12 минут от Сотникова, а ставший теперь третьим голландец Жерар де Рой проигрывает лидерам два часа.

Руководитель белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович, который поднялся на третью строчку после пятничного этапа, дал свою оценку выступлению трех экипажей своих коллег. Он уточнил, что лучшая позиция - шестая - у экипажа его партнера по команде - Алексея Вишневского, который уступает лидеру, Эдуарду Николаеву три часа семь минут и одну секунду. МАЗ Александра Василевского занимает восьмую строчку, а позиция самого руководителя команды - 13-ая. Он проигрывает российскому экипажу более пяти с половиной часов. Сергей Вязович дал понять, что "белорусы будут продолжать борьбу и пока имеют все шансы попасть на подиум".

И слова белорусского пилота отчасти материализовались на финише шестого этапа. Лидер команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович оказался быстрейшим на воскресном этапе. Он почти на шесть минут опередил голландца Жерара де Роя. А два оставшихся в гонке представителя российской команды "КАМАЗ-мастер" Эдуард Николаев и Дмитрий Сотников показали четвёртый и пятый результаты. Но в общем зачете грузовиков после шести этапов экипаж Эдуарда Николаева продолжает лидировать.

Между тем обозреватели "Дакара" сходятся во мнении, что, как и на трассах большинства состязаний, в данном случае - нет худа без добра. Причуды пятничного тумана, в частности, оказались на руку уральскому гонщику на мотовездеходе Сергею Карякину, который, выиграв накануне пятый этап, приехал на бивуак с пробоиной в коробке передач. Команда помогла гонщику залатать дыру, и он продолжил путь к финишу. Но одной коробкой передач проблемы у гонщика не завершились. Комментаторы допускают, что отмена части спецучастка ралли оказалась для Сергея скромным подарком судьбы. По предварительной информации, он занимает пока второе место в общей классификации с отставанием только от Жерара Фаресс Гуэлля из Испании.

К слову, надо признать, что американский континент не дает в обиду своих мастеров. В категории квадроциклов, например, на финише пятого этапа именно аргентинцы заняли пять первых позиций. Продолжает лидировать в генеральной классификации Николас Кавильяссо, в очередной раз триумфально завершив гонку, что добавило шансов пилоту на лидерские позиции по итогам "Дакара". Его отрыв от остальных соперников составляет уже почти час. А это, прогнозировали обозреватели, позволяет ему продолжить ралли с устойчивым ритмом и пульсом. И оказались абсолютно правы. Шестой этап ралли в воскресенье подтвердил безупречность мастерства аргентинца. Он одержал очередную триумфальную победу. Вторым и третьим к финишу пришли его соотечественники Жеремиас Гонсалес Фериоли и Мануэль Андухар.

И в зачете мотовездеходов победу на истекшей неделе одержал чилиец Варела, который отлично стартовал и пулей пролетел всю дистанцию. Более того, он оказался одним из немногих, кто успел преодолеть спецучасток до того, как ее блокировали. "Всегда обидно, когда отменяют часть дистанции, но пыль и туман были настолько густыми, что было сложно увидеть даже вытянутую руку. Пыль была везде - в носу, в глазах", - сокрушался пилот.

А вот у внедорожников самым удачным гонщиком в пятницу был признан Себастьен Леб. Похоже, надо привыкать, предполагают эксперты, что у французского чемпиона день на день не приходится. Экипаж Леба "привез" пришедшему вторым Нассеру Аль-Аттия десять с лишним минут, хотя, в генеральной классификации Пежо отстает от Тойоты на сорок минут. Однако даже после финиша вторым Нассер не мог скрыть удовлетворения результатом, тем более что в отличие от француза, и он, и Стефан Петрансель предпочитали лишний раз не рисковать и действовать по принципу "тише едешь, дальше будешь".

Азарт и темперамент позволили Себастьен Лебу сохранить лидерские позиции и на шестом этапе гонки. В спину ему по-прежнему дышит катарский пилот Нассер Аль-Аттия, а третье время показал на этот раз испанец Карлос Сайнс. Для Аль-Аттия, отмечают эксперты, этот результат очень важен для результата в общем зачете. Ведь его главный французский конкурент Стефан Петерансель уже уступил ему по итогам этапа 16 минут. А на второе место благодаря своей победе выходит Себастьен Леб, который уступает Аль-Аттие 37 минут. Зато польский пилот Якуб Пшигонски, занимавший четвертую строчку, проиграл по итогам этапа почти полтора часа и потерял свои позиции в генеральной классификации.

Как уже сообщал "СОЮЗ", континентальные пилоты доказали свое мастерство и в гонке на квадроциклах. Именно Николас Кавильяссо одержал победу в этом зачете на пятом этапе ралли. Вторым тогда был Жеремиас Гонсалес Фериоли, а тройку сильнейших замыкал Мануэль Андухар. А очередной успех на шестом этапе позволил Кавильяссо значительно повысить шансы на лидерские позиции в общем зачете.

Несколько похвальных слов заслуживают и стремительные штурмы байкеров на перуанских трассах. Ведь когда за победу в классификации мотоциклов сражается сразу дюжина пилотов, определить лидера бывает не просто даже по фотофинишу. На одной из отметок в середине пятого спецучастка сразу 14 человек уместились в пяти минутах от лидера. После не совсем удачного старта англичанин Сэм Сандерленд нашел в себе силы проявить мастерство и напомнить скептикам, почему стал победителем "Дакара-2017". Он одержал победу над лидирующим в генеральной классификации американцем Рикком Брабеком, и теперь его отставание сократилось до одной минуты.

Однако на шестом этапе в лидерской тройке мотоциклистов произошли существенные изменения. Победу в воскресенье одержал на финише чилийский гонщик Пабло Кинтанилья. Второе место занял аргентинец Кевин Бенавилес, а третье место досталось австрийцу Матиасу Валькнеру. И что особенно важно, благодаря одержанной победе чилиец вышел в лидеры классификации ралли, опередив Рикки Брабека.

Январская снежинка надежды улыбнулась в конце недели российским болельщикам и на трассе, где подвиги Жанны д’Арк старалась повторить отчаянная Анастасия Нифонтова. Она гарантированно будет признана лучшей женской участницей ралли в зачёте Original by Motul, в котором райдеры самостоятельно следят за состоянием своих мотоциклов. В паре с Анастасией стартовала из Лимы и испанская красавица Сара Гарсия. Но героиня бессмертной хоты простилась со своей коллегой и гонкой в целом еще перед пятым этапом. "Очень жаль, что я выбыла из борьбы. Надеюсь, что соберу бюджет и вернусь на "Дакар". Полагаю, в этом году мы тоже хорошо поработали", - с оптимистической ноткой заявила Гарсия "Чемпионату".

Так что, как говорят на мировых дефиле, наша Анастасия в этом году вне конкуренции. А что касается еще одного нашего борца за место под солнцем на байках - Дмитрия Агошкова, то он в судейских протоколах пока числился на десятом месте в зачете Original, отставая от лидера на пять часов 44 минуты и 23 секунды.

14 января участники ралли "Дакар-2019" продолжат покорять маршруты перуанских трасс.