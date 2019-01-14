Триумфально объявленный вывод американского военного контингента из Сирии обернулся неожиданными для президента США Дональда осложнениями с союзниками, прежде всего с Турцией. Вашингтон и Анкара рассорились из-за дальнейшей судьбы сирийских курдов.

Дошло до угроз. "Начинаем давно назревший вывод из Сирии, одновременно со всех направлений добивая небольшие остатки халифата ДАИШ (запрещенная в РФ террористическая группировка. - "РГ"). Если он восстановится, будем атаковать с существующих вблизи баз", - победоносно написал Трамп в своем Twitter и без всякого перехода в следующем предложении обратился к Анкаре: "Мы разорим Турцию экономически, если та нанесет удар по курдам". Далее глава Белого дома призвал "создать 20-мильную буферную зону" и посоветовал курдам со своей стороны "не провоцировать Турцию".

Столь резкая угроза стала ответом на заявления турецкого лидера Тайипа Эрдогана, отчитавшего США за требования гарантий безопасности для сирийских курдов. В конце минувшего декабря Трамп застал врасплох американский внешнеполитический истеблишмент и союзников США на Ближнем Востоке внезапным анонсом вывода американских войск из Сирии. По версии СМИ, глава Белого дома впервые озвучил это решение в разговоре с Эрдоганом, который убеждал американского коллегу в том, что турецкие военные самостоятельно смогут добить остатки ДАИШ в Сирии.

Решение Трампа вызвало явный энтузиазм у турецкого руководства. Анкара с самого начала выступала категорически против военного союза, который администрация Барака Обамы заключила против ДАИШ с "Силами демократической Сирии" (СДС), преимущественно состоящими из курдов. Турция считает сирийских курдов террористами, связанными с Рабочей партией Курдистана. Поэтому Эрдоган, очевидно, рассчитывал, что уход американцев развяжет ему руки, и объявил о планах начать новую операцию против курдов к востоку от Евфрата.

Эрдоган, очевидно, рассчитывал, что уход американцев развяжет ему руки

Но, похоже, либо турецкий лидер слишком вольно интерпретировал свой разговор с Трампом, либо последний озвучил свое решение о выводе войск из Сирии, не продумав до конца его последствия. Трамп, как это у него нередко бывает, поначалу особых деталей своего плана не представил. О судьбе курдов он отмолчался, а, возможно, и не задумывался вовсе. Но в Вашингтоне его намерения спровоцировали настоящую бурю. Многие американские политики посчитали, что непродуманный и поспешный уход из Сирии станет предательством в отношении курдов, поскольку США активно использовали их для операций против ДАИШ. От Белого дома стали требовать подробностей.

На минувшей неделе советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отправился в зарубежное турне с целью объяснить союзникам, как именно будет проходить процесс вывода американских войск. Во время поездки он наконец заявил, что при этом необходимо обеспечить безопасность всех союзников США, включая сирийских курдов. Но Анкара это уточнение приняла в штыки.

Президент Тайип Эрдоган назвал требование США "серьезной ошибкой" и отказался принимать Болтона. Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын позже заявил, что Анкара намерена вести борьбу с курдами в Сирии, несмотря на окрики из Вашингтона. А глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу предположил, что озвученные Трампом угрозы являются следствием давления на него и внутриполитической обстановки в США.