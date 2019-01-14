Эксперты оценили вероятность "оцифровки" взаимодействия банка с клиентами

Отказываться от личных встреч с клиентами не в интересах банков, считают эксперты.

По словам младшего директора по банковским рейтингам "РА Эксперт" Вячеслава Путиловского, слова которого приводит "Вечерняя Москва", банкам интересно вживую посмотреть на посетителей, поскольку по их поведению можно отсеять неблагонадежных клиентов.

Кроме того, далеко не все готовы общаться с банком по цифровым каналам. С этим мнением согласен и заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Михаил Хромов.

Он также отмечает, что биометрическая система идентификации позволяет не требовать обязательного посещения отделения банка для заключения договора. По его словам, в ЦБ, скорее всего, говорят о готовности инфраструктуры, которая будет соответствовать требованиям цифрового взаимодействия. Напомним, ранее зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что в ближайшие годы розничный банковский сегмент перейдет к цифровому взаимодействию с клиентами.

При этом Хромов указал на то, что риски утечек данных есть всегда, но с появлением новых угроз будут появляться и соответствующие способы защиты.