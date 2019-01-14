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14.01.2019 16:46
Рубрика: В мире

Евродепутаты призвали британцев остаться в ЕС

Текст: Юрий Ершов

Во вторник парламент Соединенного королевства должен принять без преувеличения историческое решение - выходить ли стране из Европейского союза или оставаться в нем и далее.

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Накануне этого события, сообщил немецкий еженедельник Spiegel, из Брюсселя более сотни депутатов Европарламента обратились к британцам, в первую очередь, разумеется, к парламентариям с эмоциональным письмом. В понедельник это послание было обнародовано на Туманном Альбионе.

В нем, в частности, содержится призыв в интересах будущих поколений передумать о выходе страны из Евросоюза. "Мы горячо приветствовали бы любое ваше решение остаться членом ЕС, - говорится в документе далее, - и работали бы вместе с вами над реформированием и совершенствованием Европейского союза".

Евродепутаты пишут, что за минувшие 40 лет британские политики и подданные королевства оказали огромное влияние на развитие и политику Евросоюза. "Нам будет не хватать исключительных знаний наших британских коллег", - уверяют авторы послания.

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Своим письмом, сказал журналистам депутат от немецкого Христианско-демократического союза Петер Лизе, они хотели дать знать населению и палате общин: "если британцы намерены остаться в ЕС - добро пожаловать, наши сердца и двери для них открыты".

Какое решение примут парламентарии Соединенного королевства, станет известно 15 января.

В мире Европа Великобритания Международные организации Европейский союз Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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