ФЦП по развитию туризма в России примут в конце 2019 год

Новая Федеральная целевая программа (ФЦП) по развитию внутреннего и въездного туризма в России на 2019-2025 годы будет принята во второй половине 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Федерального агентства по туризму Николая Королева.

Как отмечается, ФЦП будет принята после утверждения стратегии развития российского туризма. В ФЦП будут установлены новые ориентиры. Известно о планах реализовать 17 проектов в 16 субъектах Российской Федерации.

Дополнение программы будет проходить ежегодно. Если будут появляться новые проекты, будет рассматриваться возможность их внедрения. При этом будет приниматься во внимание готовность региона. Немаловажным будет являться также наличие якорного инвестора, который будет вести соответствующую работу.