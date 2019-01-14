Фото куриного яйца стало самым популярным в Instagram

Снимок обычного куриного яйца, опубликованный в соцсети Instagram 4 января, набрал более 22 миллионов лайков, став самым популярным за всю историю сервиса. Кто и зачем разместил это фото, неизвестно.

"Давайте поставим мировой рекорд вместе и сделаем этот пост самым залайканным в Instagram. Побьем нынешний мировой рекорд, который поставила Кайли Бреннер с ее 18 миллионами!" - говорится в подписи к фото.

Примечательно также, что фотография яйца - единственная в блоге под названием world_record_egg. Что касается предыдущего рекорда по числу лайков в Instagram, то он действительно принадлежит актрисе и модели Кайли Дженнер, которая покорила своих подписчиков фотографией новорожденной дочери.

BuzzFeed отмечает, что неизвестные пользователи также пытались установить аналогичные рекорды, однако эти попытки не увенчались успехом.