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14.01.2019 20:26
Рубрика: В мире

Письмо Макрона

Французский президент дал старт общенациональным дебатам
Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск №7764 (6)
Эмманюэль Макрон сдержал свое обещание. В канун объявленных еще в конце прошлого года общенациональных дебатов, призванных вывести страну из нынешнего политического кризиса, французский президент обнародовал открытое письмо соотечественникам.

В нем он указал, что в ходе обсуждений, а они начнутся 15 января и будут продолжаться в течение двух месяцев, не должно быть каких-либо запретных тем.

Правда, при этом Макрон обозначил повестку дня из тридцати с лишним пунктов, которые касаются таких тем, как налогообложение, экология, бюджетные расходы, организация местных администраций и государственных служб, миграция, в том числе вопрос о возможном введении во Франции квот на беженцев.

Итоги дебатов станут основой нового "общественного договора"

"Наши взгляды на некоторые проблемы могут разниться, но это нормально, это демократия, но мы докажем тем самым, что не боимся обмениваться мнениями и дискутировать", - подчеркнул хозяин Елисейского дворца и добавил, что такая большая страна, как Франция, "должна чаще слышать голос своих граждан".

Французские протесты дошли до Латвии

Каким образом будут проходить дискуссии, участвовать в которых Эмманюэль Макрон призвал всех граждан, включая, естественно, "желтых жилетов", хотя конкретно их в своем письме не обозначил? Оргкомитетом предусмотрен запуск уже на этой неделе специального сайта, где люди могут оставлять свои предложения и замечания. Также намечены широкие дискуссии, которые пройдут в поселковых и городских мэриях по всей стране, в специально для этой цели предназначенных конференц-залах и на прочих публичных площадках.

Как подчеркнул в письме Эмманюэль Макрон, итоги дебатов станут основой нового "общественного договора", с помощью которого будут восстановлены связи между правящими элитами и народными массами. Учет пожеланий и предложений французов, по идее президента, позволит перестроить властные структуры, сделать их более демократичными, а также улучшить повседневную жизнь граждан.

В мире Европа Франция Акции "желтых жилетов" в Париже
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