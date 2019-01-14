Французский президент дал старт общенациональным дебатам

В нем он указал, что в ходе обсуждений, а они начнутся 15 января и будут продолжаться в течение двух месяцев, не должно быть каких-либо запретных тем.
Правда, при этом Макрон обозначил повестку дня из тридцати с лишним пунктов, которые касаются таких тем, как налогообложение, экология, бюджетные расходы, организация местных администраций и государственных служб, миграция, в том числе вопрос о возможном введении во Франции квот на беженцев.
"Наши взгляды на некоторые проблемы могут разниться, но это нормально, это демократия, но мы докажем тем самым, что не боимся обмениваться мнениями и дискутировать", - подчеркнул хозяин Елисейского дворца и добавил, что такая большая страна, как Франция, "должна чаще слышать голос своих граждан".
Каким образом будут проходить дискуссии, участвовать в которых Эмманюэль Макрон призвал всех граждан, включая, естественно, "желтых жилетов", хотя конкретно их в своем письме не обозначил? Оргкомитетом предусмотрен запуск уже на этой неделе специального сайта, где люди могут оставлять свои предложения и замечания. Также намечены широкие дискуссии, которые пройдут в поселковых и городских мэриях по всей стране, в специально для этой цели предназначенных конференц-залах и на прочих публичных площадках.
Как подчеркнул в письме Эмманюэль Макрон, итоги дебатов станут основой нового "общественного договора", с помощью которого будут восстановлены связи между правящими элитами и народными массами. Учет пожеланий и предложений французов, по идее президента, позволит перестроить властные структуры, сделать их более демократичными, а также улучшить повседневную жизнь граждан.