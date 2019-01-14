Бывший футболист сборной России Александр Самедов подписал контракт с "Крыльями Советов". Об этом сообщает официальный сайт самарского клуба. За новую команду полузащитник будет выступать под 19-м номером.

До перехода в "Крылья" Самедов играл только за московские команды: "Спартак", ФК "Москва", "Локомотив" и "Динамо". Последние два года Александр провел в стане "красно-белых". С родным клубом он завоевал чемпионство и взял Суперкубок страны. Карьеру в сборной хавбек завершил минувшим летом после домашнего чемпионата мира.

Усилились самарцы не только Самедовым, но и Артемом Тимофеевым ("Спартак") с Романом Шишкиным ("Краснодар"). Оба футболиста перешли в "Крылья" на правах аренды. В ближайшее время к ним должен присоединиться полузащитник сборной Грузии Джано Ананидзе, принадлежащий "Спартаку".