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14.01.2019 03:15
Рубрика: Общество

Где будет самая комфортная погода в Крещенскую ночь

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, в ночь на Крещение в Москве и области ожидается умеренный мороз - минус 5-10 градусов. Примерно такая же температура будет в Санкт-Петербурге.

Фото: depositphotos.com
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На юге Поволжья - в Саратовской области - минус 5, в Самарской - минус 8 градусов. На севере - в Архангельской и Мурманской областях - холоднее: минус 12-14 градусов. На юге европейской территории - в Ростовской области - в ночь на Крещение может быть до плюс 4 градусов, в Краснодаре - также плюс 4. А вот на Черноморском побережье - в Сочи - в ночь на 19 января будет холоднее, чем в столице Кубани - всего плюс 3. Правда, днем на Крещение воздух в городе-курорте прогреется до плюс 12 градусов. В крымской столице - Симферополе - плюс 3, а на Южном берегу - в Ялте - до плюс 7 градусов.

На азиатской территории страны, например, в Новосибирске, будет относительно прохладно - до минус 12 градусов. В Красноярске - до минус 18. А на Урале - в Челябинской области - минус 14 градусов.

Холоднее всего, как и можно ожидать, в Якутии. В столице Республики Саха - Якутске - в крещенскую ночь до минус 44. А на "полюсе холода" - в селе Оймякон - минус 49 градусов. Окунаться в проруби в открытых водоемах в такую погоду вряд ли стоит. Обряд лучше совершать в закрытых купелях.

Фото: https://www.youtube.com/ Александр Талипов
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В начале же недели, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, на европейскую территорию продолжит оказывать влияние мощный северо-атлантический циклон, поэтому в центральных областях ожидается снег, местами метель. Сохранится сильный ветер. Днем в понедельник температура воздуха от нуля до минус пяти градусов. А 15 января ночью минус 1-6, а днем минус 4 - плюс 1 градус. В среду, 16 января, по-прежнему будет снежно и немного похолодает: днем минус 2-7 градусов. В четверг, 17 января, ночью минус 5-10 градусов, днем минус 3-плюс 2. Облачно, днем мокрый снег, а ночью снег.

В столичном регионе неделя начнется с небольшого, временами умеренного снега, днем минус 1-3 градуса. 15 января станет на пару градусов теплее: ночью минус 2-4, днем до плюс одного градуса. Также ожидается умеренный снег. Однако оттепель продержится недолго: 16 и 17 января ночью подморозит до минус 5-10 градусов, днем 16-го января минус 2-7, а 17-го столбики термометров опять преодолеют нулевую отметку и будут стремиться вверх.

На северо-западе и северо-востоке тоже будет ощущаться влияние циклона - атмосферные вихри начнут смещаться с юга Скандинавии на территорию Беларуси, а затем на Вологодскую и Ленинградскую области. Там, а также в Псковской и Новгородской областях, будет снежно, с небольшими ночными морозами: минус 4-9 градусов. Днем минус 1-6 градусов.
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В понедельник, 14 января, и ночью 15-го в Калининградской области усилится ветер. На севере и в среднем Поволжье благодаря антициклону снегопады ослабеют. Ночью минус 9-14 градусов, днем минус 5-10 градусов.

На юг европейской территории южный циклон принесет обильные осадки в виде снега и дождя. В частности, 15 января погода испортится в Ростовской области и Краснодарском крае.

В Волгоградской области в начале недели ожидаются метели. При этом в Ростовской и Волгоградской областях днем около нуля. На Черноморском побережье - до плюс 12. В Крыму небольшой ветер.

Циклон с запада принесет ветер на крайний север Сибири - в Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа. Ночью там минус 14-19 градусов, днем колебания температуры: если в понедельник,14 января, минус 1-6, то со вторника морозы начнут усиливаться, в среду уже до минус 19. Но потом опять немного потеплеет.

На юге Западной Сибири местами снег и слабая метель. Морозы ослабевают: 14 января - минус 9-14 градусов, в последующие два дня - ночью минус 15-20 градусов, а в светлое время суток - минус 8-13.

Фото: Юлия Майорова
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В центральных и южных районах Красноярского края морозы будут усиливаться. Днем в понедельник минус 18-23 градусов, а дальше на протяжении недели по ночам минус 25-30, а днем минус 13-18. Местами снег.

На острова и побережье Дальнего Востока обрушится очередной южный циклон. Во вторник, 15 января, он испортит погоду на юге Сахалина, где ожидаются интенсивные осадки, в основном в виде мокрого снега. На побережье Приморского края усилится ветер.

Затем циклон сместится на Курильские острова и юг Камчатки.

Наиболее интенсивные осадки ожидаются на севере Курил и на юге Камчатки. А метели - на побережье Хабаровского края, на Сахалине и на побережье Магаданской области.

В Якутии небольшие колебания температур. На севере Якутии по ночам минус 45-50 градусов. И это самая низкая температура на территории России.

Общество Наука и образование Гидрометцентр РФ
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