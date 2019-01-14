Главбуху "Седьмой студии" продлили домашний арест

Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" Нине Масляевой.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Масляевой меры пресечения до 19 апреля 2019 года. До этого же числа продлен и срок следствия по делу, которое насчитывает 261 том. На данный момент экс-главбух прочитала 195 из них. Сама Масляева оставила решение о продлении ареста на усмотрение суда.

Фигурантам дела "Седьмой студии", в том числе Нине Масляевой, инкриминируется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах на развитие проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа". Расследование основного дела в настоящий момент завершено, его слушание по существу проходит в Мещанском районном суде.

На скамье подсудимых - Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии", и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, а также экс-гендиректор Юрий Итин. В розыск объявлена бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова, которая, по данным следствия, уничтожила часть бухгалтерских документов.

Все фигуранты, кроме Масляевой, вину не признают. Дело в ее отношении выделено в отдельное судебное производство. Она заключила досудебное соглашение со следствием и дала показания против бывших коллег.