Глобальный охват: новые ракеты расширят возможности "Медведей"

Новые ракеты и межконтинентальная дальность полета бомбардировщиков Ту-95МС обеспечит Воздушно-космическим силам России глобальный охват для нанесения ударов.

Об этом написал интернет-журнал Military Watch.

В ближайшее время ВКС РФ должны получить четыре модернизированных "Медведя", которые будут оснащаться крылатыми ракетами большой дальности Х-101 и Х-102. У первой - обычная боеголовка, у второй - тактическая ядерная. Эти ракеты трудно обнаружить из-за малой высоты полета и применения в их корпусе радиопоглощающих композитных материалов.

- Планер Ту-95 является устаревшим, и самолет остается потенциально уязвимым для перехвата в случае его захода в зону действия средств противовоздушной обороны или истребителей противника. Однако его ракеты - это произведение искусства, они представляют серьезную проблему для всех систем ПВО мира, - говорится в материале.

В отличие от Ту-160, боезапас у которого располагается во внутренних отсеках, "Медведь" несет ракеты на внешних подвесах. Продолжительность полета Х-101 и Х-102 составляет около девяти часов. Этот показатель с учетом низкой дозвуковой скорости означает, что дальность действия ракет варьируется от трех до пяти тысяч километров. Таким образом, Ту-95МС могут с территории России наносить удары по целям в Европе и материковой части Соединенных Штатов. Принимая во внимание максимальную длительность полета, эти ракеты обеспечивают российским бомбардировщикам глобальный охват.

Как отмечает издание, командующий Дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявлял, что комплексная модернизация продлевает срок службы "Медведей" еще на 45-50 лет. На бомбардировщик установлены принципиально новая авионика кабины и радиоэлектронный комплекс с интегрированной информационной и управляющей средой, а также с перспективными системами навигации, обороны и радиоэлектронной борьбы. При этом значительно расширяется арсенал, который Ту-95 может применять в зависимости от выполняемых задач.