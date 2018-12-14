Минобороны: Ту-160 по всем параметрам недосягаемы для конкурентов

В министерстве обороны России не оставили без внимания заявление посла Соединенных Штатов Америки в Колумбии Кевина Уитакера. Дипломат накануне назвал российские стратегические ракетоносцы Ту-160, принявшие участие в учениях совместно с вооруженными силами Венесуэлы, "музейными экспонатами".

Официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков в связи с этим обратил внимание на то, что профессиональные эксперты из Пентагона почему-то молчат, а высказываются вот таким дилетантским образом совершенно несведущие в военной технике представители госдепартамента США.

"С момента создания по развиваемой скорости, боевой нагрузке, дальности применения и недоступности для любых средств ПВО российские стратегические ракетоносцы Ту-160 не имеют ни в США, ни в любой другой стране даже сопоставимых аналогов", - указал генерал Конашенков.

Кроме того, в Минобороны напомнили, что недавно началось производство модернизированной версии Ту-160М2. После появления обновленного ракетоносца, его преимущество перед аналогами станет практически недосягаемым.

"Если и сравнивать наш ракетоносец Ту-160 с "музейным экспонатом", то только для восхищения этим шедевром отечественной инженерной мысли в области авиастроения", - указал генерал-майор Игорь Конашенков.

На этой неделе два российских стратегических ракетоносца Ту-160 осуществили беспосадочный перелет в Венесуэлу.

Напомним, в настоящее время в России разрабатывается перспективный стратегический бомбардировщик ПАК ДА, который наряду с Ту-95 и Ту-160 усилит воздушную составляющую ядерных сил страны.