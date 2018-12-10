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10.12.2018,  
21:30
Текст:  Иван Петров

Опубликовано видео приземления российских бомбардировщиков в Венесуэле

В понедельник два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил (ВКС) России, совершив беспересадочный полет с российских аэродромов, приземлились в Венесуэле. Событие в какой-то мере историческое - наши самолеты пролетели более четверти земного шара.

Как рассказали в российском военном ведомстве, встречали российские экипажи в международном аэропорту Майкетия как важных гостей. В торжественных мероприятиях приняли участие министр обороны Венесуэлы генерал Владимир Падрино Лопес, другие венесуэльские генералы и представители российского посольства.

Отмечается, что полет самолетов дальней авиации проходил над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей. "В ходе полета летчики преодолели более 10 тысяч километров. На отдельных этапах маршрута самолеты Ту-160 сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии", - рассказали в Минобороны, подчеркнув, что весь полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Еще до приземления российских самолетов американское издание Washington Free Beacon опубликовало реакцию представителей Пентагона. По их словам, в Вашингтоне будут внимательно следить за Ту-160, поскольку те способны наносить удары с применением крылатых ракет по целям на территории США. По словам представителей американского военного ведомства, российские ракетоносцы прибыли в Венесуэлу для проведения серии учений, которые будут также включать дозаправку в воздухе на удалении от своих аэродромов.

В предыдущий раз российские стратегические ракетоносцы бывали в Венесуэле в сентябре 2008 года и в октябре-ноябре 2013 года.

Напомним, в конце прошлой недели министр обороны Венесуэлы гостил в Москве и встретился российским военным министром Сергеем Шойгу. "Наше сотрудничество идет довольно неплохо: осуществляется регулярный обмен специалистами, делегациями. Идет неплохая работа в сфере образования, в сфере предоставления возможности и нашей авиации, и нашему флоту совершать посадки и обслуживаться на аэродромах и в портах Венесуэлы. Думаю, что мы эту практику продолжим. Тем более, что она на пользу и Венесуэле, и России", - сказал глава Минобороны России.

При этом Сергей Шойгу отметил, что российские военнослужащие получают "возможность обрести важный для авиации опыт дальних перелетов, и, конечно, поддерживать в хорошем боевом состоянии технику".
 

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