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14.12.2018,  
11:56
Текст:  Николай Грищенко

Посол США необоснованно раскритиковал российские Ту-160

Перелет российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу оказался очень болезненно воспринят политическим истеблишментом США. Вначале госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал действия ВКС России, а затем американский посол в Колумбии Кевин Уитакер назвал российские ракетоносцы "музейными экспонатами". При этом он забыл упомянуть, что Ту-160 на несколько лет моложе американского аналога B-1В Lancer.

Между тем Пентагон отнесся к появлению пары "Белых Лебедей" со всей серьезностью. Как сообщает интернет-издание Washington Free Beacon, американские военные намерены "пристально следить" за Ту-160 из-за их способности запускать новые крылатые ракеты, которые могут нести ядерные заряды.

Фото: youtube.com
Полет российского ракетоносца Ту-160 в Венесуэле попал на видео

Марк Шнайдер, бывший чиновник Пентагона, отметил - российские военные имеют боевой опыт применения Ту-160 в Сирии. Напомним, что 17 ноября 2015 года самолеты дальней авиации Ту-95МС и Ту-160 нанесли ракетные удары по нескольким целям в провинциях Идлиб и Алеппо. Стратегические ракетоносцы произвели запуск 34 крылатых ракет. В ходе операции "стратеги" успешно преодолели 6566 километров и нанесли точные удары. Он также напомнил, что Ту-160 проходят серьезную модернизацию в результате чего их эффективность, как ожидается, вырастет в несколько раз.

Напомним, что ранее зарубежные СМИ неоднократно указывали на преимущества Ту-160.

Так, американский журнал The National Interest сообщал, что в ходе модернизации "Белый лебедь" получит новые бортовые системы, комплекс РЭБ и двигатель НК-32-02. По существу - это будет новый самолет со старым планером.

"Несмотря на значительные изменения в электронной "начинке", самолет сохранит свое главное предназначение. Это стратегический бомбардировщик ядерного сдерживания и, в отличие от малозаметных американских В-2 или В-21, он имеет другой козырь - молниеносная быстрота и крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Причем последний фактор - стратегические крылатые ракеты - станет козырем и для ожидаемого передового бомбардировщика ПАК ДА", - отметил в своей статье один из авторов NI Дэйв Маджумдар.

Научный сотрудник Центра военно-морского анализа США Майкл Кофман тоже высоко оценил "Белого лебедя". "Общего количества модернизированных бомбардировщиков вполне хватит для стратегических сил России. ВКС РФ, в отличие от военно-воздушных сил США, не предполагают, что их самолеты должны будут проникать в воздушное пространство противника, чтобы поразить его цели. Вместо этого Ту-160М2, способный развивать скорость свыше 2 Махов, запустит крылатые ракеты дальнего действия. Поэтому и стелс-технологии при обновлении "Блэкджека" не считаются особенно важными", - писал он.

В прошлом году журналисты немецкого еженедельника Foсus сообщали, что российские сверхзвуковые Ту-160 не только быстрее американских бомбардировщиков B1-B, но и могут совершать перелеты на более длинные дистанции.

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