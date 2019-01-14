Госструктуры обяжут закупать российское телекомоборудование

В России составят единый реестр отечественного телекомоборудования. Поручение о создании такого реестра дано Минпромторгу совместно с другими профильными ведомствами, в том числе Минкомсвязью по итогам совещания, которое провел вице-премьер Максим Акимов в Новосибирске 18 декабря, отмечается на сайте кабинета министров.

Проект нормативного акта о едином реестре должен быть подготовлен до 1 марта 2019 года. Скорее всего, реестр будет работать по аналогии с реестром отечественного программного обеспечения, которое ведет Минкомсвязи. Для госнужд обязывают закупать только ПО, которое числится в этом реестре. Исключением может стать иностранное оборудование, которое не имеет аналогов в России. Кроме того, российское оборудование необходимо будет устанавливать и при выполнении госконтракта на оказание услуг по подключению к сетям связи и сети интернет.

Федеральной таможенной службе совместно с Федеральной налоговой службой поручено проанализировать перемещения ввозимого телекоммуникационного оборудования и провести проверки на предмет нарушения таможенного законодательства. О результатах доложить в правительство до 15 февраля 2019 года.