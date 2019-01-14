Грузовой самолет разбился в пригороде Тегерана

Boeing-707 разбился в окрестностях города Карадж в Иране.

На его борту находились по меньшей мере 10 человек, передают местные СМИ. По предварительной информации, пилоты выжили.

Самолет совершал чартерный рейс из Бишкека.

Выдвигаются разные версии произошедшего. По одной из них катастрофа произошла из-за погодных условий, по другой - что пилот не справился с управлением при посадке воздушного судна.

Сообщается, что в зоне падения наблюдается густой дым. На место происшествия прибыли вертолет и машины скорой помощи.