Инфляция в 2019 году может оказаться ниже ожиданий Банка России

Уровень инфляции по итогам 2019 года может оказаться ниже ожидаемого Банком России и стать близким цели регулятора - "вблизи четырех процентов", допускают аналитики. По крайней мере, таковой ситуация видится в начале года. Следующие одиннадцать с половиной месяцев на динамику потребительских цен будут действовать факторы, влияние и масштаб которых пока сложно предсказать - от величины урожая до потребительского спроса и потенциальных санкций.

Инфляция в 2018 году превысила верхнюю границу прогноза ЦБ (регулятор ожидал роста цен на 3,9-4,2 процента). По подсчетам Росстата, она составила 4,3 процента. По сравнению с итогами 2017 года показатель заметно вырос - тогда потребительские цены поднялись только на 2,5 процента.

На фоне разгона инфляции Банк России в 2018 году дважды повышал ключевую ставку, оба раза с шагом 0,25 процентного пункта. В сентябре она выросла до 7,5 процента, в декабре - до нынешних 7,75 процента. Повышая ставку в декабре, ЦБ напрямую указал, что это фактически страховка от инфляционных рисков на краткосрочном горизонте.

Рост цен особенно заметно начал ускоряться в конце осени. Банк России связал это с быстро дорожающим продовольствием (это в целом стандартное явление для конца осени - начала зимы), а также подстройкой цен под ослабление рубля и реакцией рынков на повышение ставки НДС с 2019 года.

Свою лепту внес и рост инфляционных ожиданий населения, причем их дальнейшая динамика остается неопределенной, указывал ЦБ.

Под влиянием ослабевшего рубля и роста ставки НДС Банк России ожидает ускорения инфляции и в 2019 году. С 1 по 9 января потребительские цены выросли уже на 0,5 процента (в прошлом году они на столько поднимались за месяц и больше). В годовом выражении это означает инфляцию 4,6 процента, пишут аналитики Росбанка.

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, пик роста придется на март-апрель, когда годовая инфляция может превысить 5,5 процента или даже достичь 6 процентов. Та самая опережающая реакция в виде увеличения ключевой ставки позволит обеспечить дальнейшее снижение инфляции. В ЦБ прогнозируют, что темпы роста потребительских цен начнут замедляться со второго полугодия 2019 года (по итогам года в ЦБ ждут инфляцию 5-5,5 процента), а к четырем процентам годовая инфляция вернется в первой половине 2020 года. В связи с этим Набиуллина указывала, что Банк России надолго сохранит консервативный подход к денежно-кредитной политике.

Аналитики при этом пока смотрят на прогнозирование инфляции в 2019 году оптимистичнее, чем Банк России. По мнению главного экономиста BCS Global Markets Владимира Тихомирова, инфляция на конец года составит 4,2-4,5 процента. Также на пике года показатель дойдет не до шести процентов, а только до 5,5 процента, считает он.

Того же мнения придерживается и руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталия Орлова. По ее прогнозу, инфляция по итогам года может вписаться и в коридор 4-4,5 процента. Что касается пика, то, по ее словам, ЦБ обозначил цифру шесть процентов, чтобы иметь большую свободу действий в случае, если динамика инфляции разойдется с ожиданиями.

Рост инфляции связан с ценами на продовольствие, динамика цен на промтовары более предсказуемая

Важно, что ускорение инфляции в предыдущие месяцы связано с ростом цен на сельскохозяйственную продукцию, а динамика цен на непродовольственные товары идет по предсказуемой траектории, указывает Орлова. "Это означает, что потенциально инфляционный шок может действительно оказаться более значительным, чем это представлялось изначально, когда речь шла только об эффекте повышения НДС", - допускает аналитик.

По мнению Тихомирова, в сторону повышения инфляции в 2019 году будут давить рост НДС, январская индексация тарифов, окончание заморозки цен на бензин и курс рубля. Сдерживать же инфляцию будут меньшая индексация тарифов в июле, слабый потребительский спрос, консервативная монетарная и бюджетная политика властей, полагает он. Во втором квартале Тихомиров прогнозирует стабилизацию и даже небольшое снижение цен. Во втором полугодии, по его мнению, можно будет увидеть более активное снижение годовой инфляции за счет меньшего повышения тарифов летом и, возможно, лучшего, чем в 2018 году, урожая.