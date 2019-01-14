Юрий Чайка поздравил профильных журналистов с Днем российской печати

Генеральный прокурор России Юрий Чайка поздравил журналистов, освещающих тематику надзорного ведомства, с Днем российской печати.

Во время торжественной встречи, Чайка отметил, что журналистов и прокуроров в России объединяют не только исторические параллели, но и широкий круг профессиональных интересов. В частности, по его словам, это относится к обеспечению верховенства закона, защите прав человека, интересов общества и государства, а также стремлению к истине и социальной справедливости.

Юрий Чайка напомнил, что надзорное ведомство всегда было максимально открытым для взаимодействия с представителями самых различных средств массовой информации и намерено оставаться таким и впредь.

"Это способствует росту взаимного доверия и выстраиванию продуктивных связей между органами прокуратуры и представителями журналистского сообщества", - подчеркнул глава надзорного ведомства.

Во время мероприятия Генеральный прокурор вручил награды и памятные подарки отличившимся журналистам ведущих российских СМИ, в том числе и обозревателю "Российской газеты" Ивану Егорову. В завершение встречи Юрий Чайка пожелал журналистам интересных творческих находок, ярких событий и профессиональных успехов.