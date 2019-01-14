Кабмин разработал новую методику расчета производительности труда

Минэкономразвития России разработало новую методику расчета производительности труда.

Напомним, что президент России Владимир Путин поставил задачу добиться к 2024 году роста производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей. В год производительность труда должна расти не менее чем 5%.

Для расчета производительности труда добавленную стоимость будут делить на затраты труда, то есть на численность работников. При расчете добавленной стоимости учитываются сумма прибыли от продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, оплата труда работников и страховых взносов, уплачиваемых предприятием в государственные внебюджетные фонды. Чтобы не допустить искажения данных, будут учитывать показатели прибыли до налогообложения.

Методика расчета будет применяться для предприятий с годовой выручкой от 400 млн до 30 млрд рублей, работающих в таких сферах, как обрабатывающие производства (за исключением производства нефтепродуктов, табака и алкоголя), строительство, транспортировка и хранение, сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство.