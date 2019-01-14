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14.01.2019 11:17
Рубрика: В мире

Конгресс США намерен допросить переводчиков со встречи Путина и Трампа

Текст: Игорь Дунаевский
Конгресс США может вызвать для допроса переводчиков, работавших на встречах президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Такая инициатива, как сообщил в воскресенье телеканал ABC, изучается юристами из двух комитетов в палате представителей США - по иностранным делам и по разведке.

В свете раздуваемой противниками Трампа истерии вокруг бездоказательно приписываемых его окружению связей с Россией такая инициатива озвучивалась и ранее. Но до дела не дошло, поскольку допрос переводчиков главы государства считается экстраординарной мерой. По мнению части специалистов, если конгрессмены пойдут на такой шаг, это создаст прецедент и осложнит переговоры президентов США с мировыми лидерами в будущем.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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В очередной раз такую возможность стали рассматривать после публикации газеты The Washington Post, регулярно критикующей главу Белого дома. Некий анонимный источник в администрации президента США рассказал журналистам, что тот якобы утаивает детали переговоров с Владимиром Путиным. Трамп эти домыслы категорически отверг.

Напомним, что с начала января к присяге приведен новый состав конгресса США, в котором оппозиционная Трампу демократическая партия получила контроль над палатой представителей. Это означает, что оппозиция завладела председательством во всех профильных комитетах палаты, что дает полномочия для формирования повестки слушаний, вызова свидетелей. Эксперты не исключали, что демпартия будет использовать эти полномочия для активизации расследований в отношении Дональда Трампа и его окружения, в том числе касающихся якобы имевших место связей его предвыборного штаба с Россией.

В Москве неоднократно отвергали эти инсинуации, указывая на их бездоказательный характер. Ведущееся уже полтора года расследование спецпрокурора Роберта Мюллера также не сообщало публично о каких-либо признаках такого рода сговора между штабом Дональда Трампа и Россией.

В мире США Россия и США
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