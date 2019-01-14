Косачев прокомментировал угрозы США в адрес Турции

США пытаются сохранить свое присутствие в Сирии, контролируя ситуацию через своих союзников и политику санкций, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил Турции экономическими мерами в случае атаки на курдов.

"Слова Трампа о готовности нанести "экономический удар по Турции, если она нападет на курдов" вытекают из контекста происходящего: Америка пытается выйти из Сирии, не уходя оттуда", - заявил Косачев РИА Новости. Сенатор пояснил, что курды - важные союзники Вашингтона, "и им нужен сигнал, что их не бросят на произвол судьбы или, конкретно, Турции".

Впрочем, поддержка США не безусловна, о чем свидетельствуют слова самого Трампа, который призвал курдов не провоцировать Турцию, Россию, Иран или Сирию.

Косачев считает, что сигнал американского лидера имеет и внутриамериканских адресатов - декабрьское заявление о выводе войск из Сирии уже привело к знаковым отставкам, а в Вашингтоне многие встревожены и не понимают, чего ждать от Трампа.

Тем временем формируется антииранский военный альянс США с государствами Персидского залива, "который уже начинают называть "арабской НАТО", напомнил Косачев. Также "США подписали с властями Катара соглашение о расширении крупнейшей в регионе американской военной базы Эль-Удейд (здесь находятся порядка 11 тысяч военнослужащих) - той самой, откуда бомбардировщики ВВС США в апреле 2018 года атаковали позиции сирийских правительственных войск", добавил он.

"Поэтому США никуда не уходят с Ближнего Востока, сигнал в адрес Турции также призван показать, что Вашингтон собирается контролировать ситуацию в будущем и грозить любимой "дубинкой" экономических санкций всем, кто решил, что американцы и правда уходят", - заключил парламентарий.