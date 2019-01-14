Крокодил проглотил женщину-биолога во время кормления

Огромный крокодил утащил в воду и съел руководителя одной из лабораторий по производству косметики в Индонезии. Как сообщила газета The Sun, душераздирающий инцидент произошел, когда 44-летняя Дизи Туво стояла на почти трехметровой стене и кормила животное.

Внезапно почти пятиметровый гигант подпрыгнул из воды, вцепился в женщину и мгновенно утащил ее в воду. Сотрудники лаборатории обнаружили пропажу Дизи Туво только спустя некоторое время, увидев на поверхности воды предмет странной формы.

Как выяснилось, крокодил изуродовал тело женщины и оторвал ей левую руку. Сама рептилия находилась на дне, пережевывая добычу. В конечном итоге животное поймали и отвезли на исследование.

Это животное было известно среди сотрудников дурным нравом. Ранее оно убило другого крокодила, проживавшего в этом же водоеме.

В настоящее время полиция разыскивает гражданина Японии, являющегося владельцем лаборатории для того, чтобы выяснить, было ли у него разрешение на содержание животного.