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14.01.2019 19:13
Рубрика: Власть

Момент значения не имеет

КС РФ разъяснил порядок пересмотра судебных решений
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск №7764 (6)
Конституционный суд РФ еще раз подтвердил, что отмена нормативного акта является основанием для пересмотра судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам. Ранее судьи утвердили такой подход после проверки положений Арбитражного процессуального кодекса, на этот раз анализу подвергли Гражданский процессуальный кодекс РФ.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

В том, что статьи 392 ГПК соответствует Конституции РФ, усомнился житель Курганской области Андрей Андреев. В 2017 году он попытался оспорить свое увольнение из регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды. Суды общей юрисдикции в конце концов приняли довод Андреева о том, что региональный закон, который позволяет заключать с рядом госслужащих, "определяемых нормативным актом представителя нанимателя", срочные трудовые контракты, противоречит федеральному законодательству.

Однако в пересмотре дела и восстановлении на работе, а также выплате компенсации за вынужденный прогул Андрееву отказали - на том основании, что закон признан не действующим с момента вступления решения суда в законную силу, а не с момента принятия.

По мнению заявителя, такой подход в его случае нарушает сразу несколько положений Конституции РФ, в том числе права на судебную защиту.

- Невозможность извлечь благоприятные правовые последствия из судебного решения, которым акт признан не действующим на будущее время, обесценивала бы само право на обращение в суд, лишала бы стимулов к защите своих прав, подрывала бы доверие к судебной системе и правосудию в целом, - полагает Андрей Андреев.

Фото: iStockphoto
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КС РФ в 2018 году уже рассматривал аналогичную жалобу, связанную с АПК РФ, поэтому в деле Андреева принял решение без проведения публичных слушаний. Позиция судей аналогична: последствием признания нормативного акта недействующим является его исключение из системы правового регулирования и возможность пересмотра судебных решений, основанных на этом акте. Этот вывод может применяться и к регулированию правоотношений в рамках АПК, уточнили судьи.

Статья 392 ГПК РФ относит к новым основаниям для пересмотра дела, в том числе "отмену судебного постановления суда общей юрисдикции или арбитражного суда либо постановления государственного органа или органа местного самоуправления, послуживших основанием для принятия судебного постановления по данному делу". Согласно официальному постановлению КС РФ, такая формулировка не противоречит Конституции РФ, поскольку "не препятствует пересмотру по новым обстоятельствам вступившего в законную силу судебного постановления по заявлению лица, в связи с административным иском которого положенный в основу этого судебного постановления нормативный правовой акт признан недействующим судом, вне зависимости от того, с какого момента данный нормативный правовой акт признан недействующим". Дело Андрея Андреева подлежит пересмотру.

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