Лавров и Коно сегодня обсудят проблему мирного договора

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава японского внешнеполитического ведомства Таро Коно сегодня в Москве проведут переговоры, основной темой которых станет проблема заключения мирного договора.

Очевидно, что разговор предстоит непростой. Встреча пройдет в формате рабочего ланча. Стороны обсудят, как обеспечить наиболее эффективное продвижение к поставленной лидерами цели ускорить диалог по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, а также коснутся других важных тем. Министры уточнят дальнейший график двустороннего политического диалога, а также перспективы развития торгово-экономического и иного практического сотрудничества между странами.

Примечательно, что накануне переговоров глав внешнеполитических ведомств России и Японии на Смоленской площади выразили недовольство неоднозначными заявлениями японского руководства относительно южных Курильских островов.

По этому поводу девятого января сразу после окончания новогодних праздников в МИД России даже пригласили японского посла Тоехису Кодзуки, которому российский замминистра Игорь Моргулов подробно разъяснил подходы Москвы к указанному вопросу.

Главе японской дипмиссии напомнили, что прозвучавшие накануне со стороны официальных японских лиц слова о необходимости "добиться понимания" жителей южных Курил по вопросу о "переходе территориальной принадлежности островов к Японии", а также опубликованные в газете "Иомиури симбун" утечки о якобы существующих у Токио планах отказаться "от требования выплаты Россией компенсаций" в пользу Японии и бывших японских жителей за "послевоенную оккупацию островов" искажают суть договоренностей лидеров России и Японии и дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров.

"Такие заявления не могут быть расценены иначе как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования", - заявили в российском министерстве.

Игорь Моргулов напомнил послу Кодзуки принципиальную позицию России о том, что решение проблемы мирного договора "должно быть поддержано народами обеих стран и основываться на безусловном признании Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами". Позже российские дипломаты включили эти слова в заявление МИДа, которое анонсировало переговоры Лаврова и Коно. На Смоленской площади призвали вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень подлинного доверия и партнерства.

Крайнее недоумение в МИД РФ вызвало нежелание японской стороны общаться с прессой после переговоров Сергея Лаврова с Таро Коно. "Самым большим для нас удивлением стало то, что накануне двусторонних переговоров японские коллеги попросили не проводить совместной пресс-конференции по ее итогам", - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

Она рассказала о существовавшей до этого договоренности завершить переговоры между министрами подходом к прессе. "Чтобы снять любые спекуляции по этому вопросу", - пояснила Захарова. Однако японские партнеры стали настаивать на том, чтобы переговоры прошли без пресс-конференции, обосновав это нежеланием разглашать итоги общения министров.

Несмотря на это утром 13 января японские дипломаты разослали приглашения представителям некоторых средств массовой информации на закрытый брифинг, который пройдет вечером 14 января после переговоров. "Но сам подход: сначала создать дестабилизирующую информационную такую обстановку, завести людей, вбросить пару фейков, затем закрыть пресс-конференцию и в этот же день провести бэкграундный брифинг - это сильно", - возмутилась официальный представитель российского МИДа.

По ее словам, 16 января состоится большая пресс-конференция главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, на которой будут подведены итоги прошедшего внешнеполитического года. "И конечно, традиционно двусторонние отношения с Японией, а сейчас уже и в аспекте выработки или переговоров по выработке мирного договора, конечно, они будут все раскрыты", - подчеркнула Захарова.

Примечательно, что министр иностранных дел Японии Таро Коно прилетел в Москву 12 января и проследовал в отель без общения с журналистами. Сообщения японской прессы на этот счет были довольно скупыми. Некоторые СМИ отметили, что 13-е января Коно посвятил консультациям со своим заместителем Такэо Мори, который сопровождает его в поездке.

Встреча Сергея Лаврова с Таро Коно станет подготовительным этапом к двусторонним российско-японским контактам на высшем уровне. Так, премьер-министр Японии Синдзо Абэ собирается по пути на Всемирный экономический форум в Давосе сделать остановку в Москве и пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Накануне руководитель японского кабмина подтвердил свое намерение посетить Россию. "В третьей декаде этого месяца я отправлюсь с визитом в Россию и проведу переговоры (с президентом РФ Владимиром Путиным - прим. "РГ")", - подчеркнул Абэ десятого января в ходе пресс-конференции в Лондоне по итогам его встречи с главой британского правительства Терезой Мэй.