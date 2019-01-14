Лавров: РФ и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал старт переговорам о заключении мирного договора с Японией. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил на встрече со своим коллегой из Страны восходящего солнца Таро Коно.

"В соответствии с поручением наших руководителей по итогам встреч на высшем уровне в Сингапуре в ноябре и в Буэнос-Айресе в декабре прошлого года, мы начинаем сегодня переговоры над проблемой мирного договора", - сообщил Лавров.

По его словам, российско-японские отношения активно развиваются в последние годы, однако Москва выступает за то, чтобы "вывести их на качественно новый уровень, уровень доверия, подлинного партнерства, в том числе партнерства во внешнеполитических делах". "Резервы в экономической и инвестиционной сфере, в сфере безопасности поистине неисчерпаемы", - выразил уверенность российский министр.

Он также напомнил, что эта работа над мирным договором, как об этом условились президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, "должна вестись профессионально, без попыток искажать договоренности, которые достигаются на конкретном этапе, без нагнетания противоречивой односторонней риторики в публичном пространстве". В связи с этим Лавров призвал Токио строго следовать достигнутым лидерами двух стран договоренностям.

"Тема заключения мирного договора непростая. Она досталась нам как наследие Второй мировой войны, итоги которой признаны ООН. Рассчитываем на откровенную, конструктивную дискуссию", - заявил Лавров.

Напомним, в ноябре 2018 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретились в Сингапуре на полях саммита АСЕАН и договорились содействовать переговорам о заключении мирного договора на базе советско-японской декларации 1956 года. В декабре 2018 года на переговорах в Буэнос-Айресе лидеры двух стран договорились о создании нового механизма переговоров по этому вопросу.

Как неоднократно отмечали на Смоленской площади, "ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами".

Встреча Лаврова с Коно станет подготовительным этапом к двусторонним российско-японским контактам на высшем уровне. Так, премьер-министр Японии собирается по пути на Всемирный экономический форум в Давосе сделать остановку в Москве и пообщаться с Владимиром Путиным.