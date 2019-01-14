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14.01.2019 16:09
Рубрика: Власть

Лавров: У РФ и Японии сохраняются разногласия по мирному договору

Текст: Юрий Когалов
Позиции Москвы и Токио по вопросу заключения мирного договора значительно расходятся, для продвижения диалога Япония должна признать суверенитет России над всеми Курильскими островами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим японским коллегой Таро Коно.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

"Не буду скрывать, у нас сохраняются существенные разногласия, позиции изначально были диаметрально противоположными, мы об этом не раз говорили. Но политическая воля наших лидеров полностью нормализовать отношения между Россией и Японией побуждает нас этот диалог активизировать", - отметил Лавров.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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По его словам, стороны "подтвердили готовность работать на основе декларации 1956 года, что означает, прежде всего, непреложность самого первого шага - признания нашими японскими соседями итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над всеми островами Южной Курильской гряды". Без этого трудно рассчитывать на прогресс в диалоге по мирному договору. Это территория РФ, и этот вопрос не обсуждается, подчеркнул Лавров. И то, что в законодательстве Японии эти острова обозначены как северная территория, неприемлемо для РФ. "Это наша базовая позиция", - отметил министр.

"Мы задали целый ряд вопросов о том, как наши японские коллеги планируют двигаться для преодоления этой конкретной проблемы, как будут решаться вопросы с внутренним законодательством Японии", - рассказал глава МИД.

Фото: Андрей Шапран/РИА Новости
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По его словам, у России и Японии есть общее понимание необходимости кардинально улучшить отношения. Они находятся на подъеме, развивается сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, культурной сфере, нет никаких препятствий для полного перехода с Токио на безвизовый режим. А вот совместная хозяйственная деятельность России и Японии на Курильских островах  пока осуществляется в скромных масштабах.

Глава МИД РФ также обратил внимание своего японского коллеги, что действия США по развитию своей глобальной системы ПРО на японской территории "направлены на милитаризацию этой части земного шара", "создают риски для безопасности РФ и КНР".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Отношения России и Японии
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